Calzone italiane — pica e palosur napolitane me mozzarella dhe proshutë
PËRBËRËSIT
Për brumin (4 calzone):
- 500 g miell tip 00 ose miell i fortë
- 325 ml ujë të vakët
- 10 g kripë
- 7 g tharmë (majë) të thatë (ose 20 g tharmë të freskët)
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 lugë çaji sheqer
Për mbushjen:
- 250 g mozzarella të thatë, e prerë në copa
- 200 g rikota
- 150 g proshutë (ose salcice picante)
- 200 g salcë domatesh
- 1 vezë e rrahur, për lyerje
- rigon, bazilik i freskët, kripë, piper
- pak miell për punim
HAPAT E PËRGATITJES
- Shkri tharmin dhe sheqerin në ujin e vakët; lër 5–10 minuta derisa të shkumëzojë.
- Në një tas të madh përziej miellin me kripën; shto ujin me tharmin dhe vajin e ullirit dhe puno brumin 10–12 minuta derisa të bëhet elastik dhe i butë.
- Vendose brumin në një tas të lyer me vaj, mbuloje me një leckë të pastër dhe lër të vijë në vend të ngrohtë rreth 1,5–2 orë, derisa të dyfishohet në vëllim.
- Ndërkohë përgatit mbushjen: përziej rikotën me salcën e domates, rigonin, kripën dhe piperin; kulloje mirë mozzarellën.
- Nxeh furrën në temperaturë maksimale (rreth 250°C); nëse ke gur pice, vendose që të nxehet bashkë me furrën.
- Ndaje brumin në 4 topa të barabartë dhe shtrije secilin në disk rreth 20–22 cm në një sipërfaqe të miellosur.
- Vendos mbushjen vetëm në gjysmën e secilit disk: salcë domatesh, mozzarella, rikota, proshutë dhe pak bazilik, duke lënë rreth 2 cm buzë të lirë.
- Lag buzët me pak ujë, palose gjysmën e lirë sipër mbushjes dhe mbylle mirë me gishta ose me pirun, duke i dhënë formën e gjysmëhënës.
- Lyeji calzone-t me vezën e rrahur, bëji 2–3 vrima të vogla sipër me majën e thikës dhe piqi 12–15 minuta derisa të marrin ngjyrë të artë.
- Lër 3–4 minuta të pushojnë dhe serviri të nxehta, të prera përgjysmë.
Koha e përgatitjes: 25 minuta + 2 orë ardhja e brumit | Koha e pjekjes: 12–15 minuta | Porcionet: 4
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.