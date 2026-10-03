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Brumëra

Tarte flambée alzaciane — torta e flakëruar me krem, qepë dhe proshutë

Tarta e hollë alzaciane me krem të freskët, qepë të holla dhe proshutë krokante — "pica" e Francës që piqet për pak minuta në furrë të nxehtë.

· 3 min lexim

Tarte flambée, e njohur në dialektin alzacian si Flammekueche, është pjata më e famshme e rajonit të Alzasës në Francë — një tartë me brumë shumë të hollë, e lyer me krem të freskët, e mbushur me qepë të holla dhe proshutë, dhe e pjekur për pak minuta në furrë shumë të nxehtë. Dikur furrtarët alzacianë e përdornin për të testuar temperaturën e furrës me dru përpara se të piqnin bukën: nëse tarta piqej për 2–3 minuta, furra ishte gati. Sot ajo shërbehet në çdo tavernë alzaciane, zakonisht e shoqëruar me një gotë verë të bardhë të rajonit.

PËRBËRËSIT (për 2 tarta të mëdha, rreth 4 persona)

Për brumin:

  • 250 g miell
  • 125 ml ujë të vakët
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri
  • 1 lugë çaji kripë

Për mbushjen:

  • 200 g krem i freskët (crème fraîche)
  • 100 g djathë i bardhë (fromage blanc) ose kos i kulluar
  • 1 qepë e madhe
  • 100 g proshutë e tymosur (lardons), e prerë në shirita
  • kripë dhe piper i zi
  • arrëmyshk (muskadë) sipas dëshirës

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Përgatit brumin: përziej miellin me kripën në një tas të madh, shto ujin e vakët dhe vajin e ullirit. Gatuaj për rreth 5 minuta derisa të bëhet një brumë i lëmuar dhe elastik. Formo një topth, mbuloje dhe lere të pushojë për 30 minuta.
  2. Nxeh furrën në temperaturën maksimale (250–275°C), me një tepsi ose gur piceje të nxehur brenda.
  3. Prit qepën në feta shumë të holla. Në një tas të vogël përziej kremin e freskët me djathin e bardhë, kripën, piperin e zi dhe një majë arrëmyshk.
  4. Ndaje brumin në dy pjesë dhe hap secilën shumë hollë (2–3 mm) mbi letër pjekjeje, në formë rrethi ose drejtkëndëshi.
  5. Lyeni secilën tartë me përzierjen e kremit, duke lënë një buzë prej rreth 1 cm. Shpërndaj sipër qepën e hollë dhe shiritat e proshutës.
  6. Piq për 10–12 minuta, derisa buzët të marrin ngjyrë të artë dhe proshuta të bëhet krokante. Servire menjëherë, e prerë në katrorë.

KOHA DHE PORCIONET: Përgatitja rreth 45 minuta (përfshirë pushimin e brumit); pjekja 10–12 minuta. Mjafton për 4 persona si pjatë kryesore e lehtë, ose për 6–8 persona si meze.

Këshillë: për variantin tradicional “gratinée”, spërkat me pak djathë të grirë (gruyère ose emmental) përpara pjekjes; për variantin “forestière”, shto kërpudha të holla.

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