Tarte flambée alzaciane — torta e flakëruar me krem, qepë dhe proshutë
Tarta e hollë alzaciane me krem të freskët, qepë të holla dhe proshutë krokante — "pica" e Francës që piqet për pak minuta në furrë të nxehtë.
Tarte flambée, e njohur në dialektin alzacian si Flammekueche, është pjata më e famshme e rajonit të Alzasës në Francë — një tartë me brumë shumë të hollë, e lyer me krem të freskët, e mbushur me qepë të holla dhe proshutë, dhe e pjekur për pak minuta në furrë shumë të nxehtë. Dikur furrtarët alzacianë e përdornin për të testuar temperaturën e furrës me dru përpara se të piqnin bukën: nëse tarta piqej për 2–3 minuta, furra ishte gati. Sot ajo shërbehet në çdo tavernë alzaciane, zakonisht e shoqëruar me një gotë verë të bardhë të rajonit.
PËRBËRËSIT (për 2 tarta të mëdha, rreth 4 persona)
Për brumin:
- 250 g miell
- 125 ml ujë të vakët
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 lugë çaji kripë
Për mbushjen:
- 200 g krem i freskët (crème fraîche)
- 100 g djathë i bardhë (fromage blanc) ose kos i kulluar
- 1 qepë e madhe
- 100 g proshutë e tymosur (lardons), e prerë në shirita
- kripë dhe piper i zi
- arrëmyshk (muskadë) sipas dëshirës
HAPAT E PËRGATITJES
- Përgatit brumin: përziej miellin me kripën në një tas të madh, shto ujin e vakët dhe vajin e ullirit. Gatuaj për rreth 5 minuta derisa të bëhet një brumë i lëmuar dhe elastik. Formo një topth, mbuloje dhe lere të pushojë për 30 minuta.
- Nxeh furrën në temperaturën maksimale (250–275°C), me një tepsi ose gur piceje të nxehur brenda.
- Prit qepën në feta shumë të holla. Në një tas të vogël përziej kremin e freskët me djathin e bardhë, kripën, piperin e zi dhe një majë arrëmyshk.
- Ndaje brumin në dy pjesë dhe hap secilën shumë hollë (2–3 mm) mbi letër pjekjeje, në formë rrethi ose drejtkëndëshi.
- Lyeni secilën tartë me përzierjen e kremit, duke lënë një buzë prej rreth 1 cm. Shpërndaj sipër qepën e hollë dhe shiritat e proshutës.
- Piq për 10–12 minuta, derisa buzët të marrin ngjyrë të artë dhe proshuta të bëhet krokante. Servire menjëherë, e prerë në katrorë.
KOHA DHE PORCIONET: Përgatitja rreth 45 minuta (përfshirë pushimin e brumit); pjekja 10–12 minuta. Mjafton për 4 persona si pjatë kryesore e lehtë, ose për 6–8 persona si meze.
Këshillë: për variantin tradicional “gratinée”, spërkat me pak djathë të grirë (gruyère ose emmental) përpara pjekjes; për variantin “forestière”, shto kërpudha të holla.
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