☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 23 Shtator 2026
S&P 500 7,708 ▼0.74%
DOW 51,537 ▼0.63%
NASDAQ 26,911 ▼1.22%
NAFTA 92.36 ▲2.03%
ARI 4,323 ▼1.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
₿ CRYPTO
BTC $84,123 ▼ -2.5% ETH $2,666 ▼ -2.7% XRP $1.5052 ▼ -3.27% SOL $114.6300 ▼ -2.2%
S&P 500 7,708 ▼0.74 % DOW 51,537 ▼0.63 % NASDAQ 26,911 ▼1.22 % NAFTA 92.36 ▲2.03 % ARI 4,323 ▼1.22 % S&P 500 7,708 ▼0.74 % DOW 51,537 ▼0.63 % NASDAQ 26,911 ▼1.22 % NAFTA 92.36 ▲2.03 % ARI 4,323 ▼1.22 %
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
23 Sht 2026
Breaking
FOKUS – BM njësi të re ushtarake për mbrojtjen e satelitëve Zelenski: Ukraina gati për armëpushim detar në Detin e Zi — tani topi është në fushën e Rusisë UPCG: Mungesa e konsultimeve për ‘Modelin Euro’ cënoi parimin e dialogut social — biznesi nuk u pyet për pagën minimale 1.000 euro Zyrtare: Javier Aguirre është trajneri i ri i Valencias Grabiti nën kërcënimin e thikës çantën e shtetases gjermane te Liqeni Artificial, policia kap ‘skifterin’ e dyshuar!
Menu
Mali i Zi

CAMAJ: DO TË JEM PJESË E SHUMICËS PËR SA KOHË RESPEKTOHET MARRËVESHJA, “EUROMODELI” I ZBATUESHËM

· 2 min lexim
PËR SA KOHË RESPEKTOHET

Foto: Kuvendi i Malit të Zi / Skupština Crne Gore

Deputeti i Forumit Shqiptar dhe njëkohësisht nënkryetar i Kuvendit të Malit të Zi, Nikollë Camaj, tha se nuk e ka ndryshuar qëndrimin dhe nuk e ka mbështetur nismën e PDS-së për shkarkimin e kryetarit të Kuvendit, Andrija Mandiq.

Ai theksoi se do të jetë pjesë e shumicës parlamentare për sa kohë respektohet marrëveshja mbi të cilën ajo është ndërtuar.

“Për sa kohë që marrëveshja respektohet, jam në anën e njerëzve që e kanë nënshkruar atë. Nëse nuk respektohet, do të jem ndër të parët që do të dëshiroja të mos isha pjesë e shumicës”, tha Camaj.

Ai shtoi se nuk dëshiron që pakicat të shërbejnë si “dekor”, por të jenë partnerë të barabartë në shumicën parlamentare.

Duke folur për “Euromodelin”, Camaj e vlerësoi atë si një plan të mirë dhe të zbatueshëm, duke theksuar se rritja e pagave është e rëndësishme për përmirësimin e standardit dhe për të parandaluar largimin e të rinjve nga Mali i Zi pas hapjes së plotë të kufijve me BE-në.

Megjithatë, ai tha se bizneset private, veçanërisht kompanitë më të vogla, mund ta kenë më të vështirë të përballojnë rritjen e pagave.

Sipas Camajt, biznesmenët mund të pranojnë fitime më të ulëta nëse kjo kontribuon në përmirësimin e kushteve për punëtorët.

Ai tha gjithashtu se fakti që propozimi është mbështetur nga shumica e Qeverisë tregon, sipas tij, se modeli është i realizueshëm.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu