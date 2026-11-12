Campbell i kënaqur me afatin e qetë të shkëmbimeve: i duam djemtë tanë, jemi në një pozicion të mirë
Trajneri kryesor i Detroit Lions, Dan Campbell, tha të mërkurën, më 11 nëntor, në Allen Park se ndihet mirë me ekipin e tij, edhe pse Detroit nuk bëri asnjë lëvizje të madhe para afatit të shkëmbimeve të kësaj jave në NFL, siç shkruan Detroit Free Press. “We love our guys… there’s been constant, consistent improvement and we’re pretty good with depth right now,” tha Campbell. “I think we’re in a good spot here, man.”
Lëvizja e vetme e Lions gjatë sezonit ishte marrja e safety-t rezervë Andre Cisco nga New York Jets, në këmbim të një zgjedhjeje të raundit të gjashtë në draftin e vitit 2029, sipas Detroit Free Press. Cisco pritet të luajë një rol thellësie në mbrojtjen e pasme, ndërsa Campbell tha se pasiguria rreth kthimit të Kerby Joseph pas një problemi në gju ishte një nga arsyet e shkëmbimit.
Campbell tha se “a lot of things were looked at”: Lions shqyrtuan lëvizje te linebacker-ët pas dëmtimeve të Jack Campbell dhe Jimmy Rolder, dhe nevoja për të përdorur zgjedhje të draftit të ardhshëm për të forcuar ato pozicione gjithashtu luajti rol. “The biggest issue [at linebacker now] is special teams — how do we replenish the depth?… We were looking at it, looking at things and it didn’t work out,” tha ai.
Ndërkohë, rivalët u forcuan: Chicago Bears (7-2, kryesues të divizionit) shtuan defensive tackle-in e Pro Bowl, Jeffrey Simmons, Minnesota Vikings shkëmbyen për quarterback-in Kirk Cousins, San Francisco 49ers shtuan DeForest Buckner dhe Keenan Allen, ndërsa kampionët në fuqi, Seattle Seahawks, shtuan guard-in All-Pro Quenton Nelson. Campbell tha se ato lëvizje për të nuk do të thonë asgjë — “nothing” — dhe se vëmendja e tij është të përgatitet për të luajtur kundër New England.
Konteksti është i favorshëm për Detroitin: Lions janë 6-2, me katër fitore radhazi, të barabartë me Vikings për vendin e dytë në NFC North. Mbrojtja e tyre ka lejuar vetëm 15.5 pikë për ndeshje në katër ndeshjet e fundit, pas 31.8 pikëve në katër të parat, dhe ka mbajtur katër kundërshtarë radhazi nën 85 jardë vrapimi. Ndeshja e radhës është kundër Patriots, të dielën, në Mynih.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.