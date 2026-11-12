☁️
Tiranë 20°C · Vranët 12 Nëntor 2026
S&P 500 7,630 ▲0.14%
DOW 52,696 ▲0.4%
NASDAQ 25,460 ▼0.03%
NAFTA 87.46 ▲1.07%
ARI 3,880 ▼3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
₿ CRYPTO
BTC $71,980 ▼ -3.55% ETH $2,014 ▼ -4% XRP $1.0269 ▼ -4.55% SOL $81.4900 ▼ -4.82%
S&P 500 7,630 ▲0.14 % DOW 52,696 ▲0.4 % NASDAQ 25,460 ▼0.03 % NAFTA 87.46 ▲1.07 % ARI 3,880 ▼3 % S&P 500 7,630 ▲0.14 % DOW 52,696 ▲0.4 % NASDAQ 25,460 ▼0.03 % NAFTA 87.46 ▲1.07 % ARI 3,880 ▼3 %
EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815 EUR/USD 1.1113 EUR/GBP 0.8359 EUR/CHF 0.9233 EUR/ALL 90.7783 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5849 EUR/TRY 55.8128 EUR/JPY 177.23 EUR/CAD 1.5815
12 Nën 2026
Breaking
Ravens mbajnë të dy goditësit e provës: Patterson në listën aktive, Mevis në ekipin e stërvitjes Guardians do ta rrisin buxhetin e pagave dhe kërkojnë hedhës titullarë Kurti takohet Rutte: Anëtarësimi në Aleancë mbetet prioritet strategjik i Kosovës Pse nuk mund të imponohet një qeveri teknike? “Politico” – Zgjedhjet presidenciale në Francë, Marine Le Pen dhe Mélenchon kryesojnë sondazhet
Menu
Kosova

Kurti takohet Rutte: Anëtarësimi në Aleancë mbetet prioritet strategjik i Kosovës

· 2 min lexim
Kurti takohet Rutte: Anëtarësimi në Aleancë mbetet prioritet strategjik i Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është takuar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në Dublin, në margjinat e Samitit të nëntë të Komunitetit Politik Evropian (EPC).

Në takim është diskutuar bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, situata e sigurisë dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit.

Lajmin e ka bërë të ditur Kurti përmes një postimi, ku ka treguar se me kreun e NATO-s ka diskutuar për zhvillimet aktuale dhe gjendjen e sigurisë në Kosovë dhe rajon.

Ai ka theksuar se bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it është i mirë, ndërsa ka shprehur interesimin për zgjerimin dhe thellimin e mëtejmë të këtij bashkëpunimi.

“Biseduam për bashkëpunimin e mirë ndërmjet institucioneve të Republikës së Kosovës dhe KFOR-it, dhe mundësitë konkrete të zgjerimit dhe thellimit të ndërveprimit, sikurse për zhvillimet aktuale dhe për situatën e sigurisë”, ka shkruar Kurti.

Kreu i Qeverisë ka ritheksuar se anëtarësimi i Kosovës në Aleancën Veri-Atlantike mbetet një prej prioriteteve strategjike të vendit.

Sipas tij, anëtarësimi i Kosovës në NATO do t’i kontribuonte paqes së qëndrueshme dhe sigurisë afatgjatë jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por edhe në të gjithë kontinentin evropian.

Kurti ka vlerësuar gjithashtu se prania dhe angazhimi i NATO-s në rajon mbeten të rëndësishme përballë rreziqeve të sigurisë dhe ndikimit të aktorëve të jashtëm.

Takimi me Rutte vjen në kuadër të angazhimeve të Kosovës për forcimin e partneritetit me NATO-n dhe avancimin e synimit për anëtarësim në Aleancën Veri-Atlantike./Telegrafi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu