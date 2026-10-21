Çantat-bizhuteri të Judith Leiber shkëlqejnë në Charlotte: mbi 100 krijime në ekspozitën «Brilliant by Design» te Mint Museum
Ekspozita hapet më 24 tetor në Mint Museum Randolph dhe qëndron e hapur deri më 3 korrik 2027, me çanta skulpturore në formë kafshësh, ushqimesh dhe objektesh të përditshme, nga lëkura te minaudière-t metalike të mbuluara me kristale.
Mbi 100 çanta dhe aksesorë të Judith Leiber mbërrijnë në Charlotte të Karolinës së Veriut, ku Mint Museum Randolph hap më 24 tetor ekspozitën «Brilliant by Design: The Handbags of Judith Leiber», siç njofton Galerie Magazine. Ekspozita, e frymëzuar nga një dhuratë e fundit për muzeun dhe e kuruar nga Bridget Kerr, qëndron e hapur deri më 3 korrik 2027 dhe i paraqet krijimet përkrah veshjeve nga koleksioni i vetë muzeut.
«Judith Leiber e ngriti çantën nga aksesor në deklaratë artistike», thotë kuratorja Bridget Kerr, e cituar nga Galerie Magazine. Ekspozita përfshin shembuj të rrallë, mes tyre një çantë e ndërtuar nga një guaskë e vërtetë dhe një krijim frymëzuar nga tavani me mozaik i Tiffany-t, ndërsa çanta-telefon me disk rrotullues, e mbuluar me kristale rozë dhe vjollcë, është bërë imazhi simbol i saj. Leiber punoi fillimisht me lëkurë dhe nga viti 1967 nisi minaudière-t metalike — çantat e vogla e të forta të mbrëmjes, si bizhuteri — me forma fantazie nga kafshët te ushqimet dhe arkitektura.
Historia pas shkëlqimit është po aq e fortë sa vetë krijimet. E lindur si Judith Petö në Budapest në vitin 1921, Leiber donte të studionte kimi në Londër, por shpërthimi i Luftës së Dytë Botërore ia ndërpreu planet; në Hungari hyri në esnafin e çantave, një nga të paktat rrugë profesionale të hapura për hebrenjtë në atë kohë, si e vetmja praktikante femër, dhe u bë mjeshtre artizanale. Mbijeoi Holokaustin — gjatë luftës jetoi një periudhë në një bodrum me 60 njerëz — dhe në fillim të vitit 1947 emigroi në Shtetet e Bashkuara me bashkëshortin Gerson Leiber, ku në vitin 1963 themeloi markën me emrin e saj.
Çantat e saj u mbajtën nga zonjat e para Mamie Eisenhower, Lady Bird Johnson, Laura Bush dhe Hillary Clinton, si edhe nga yje si Beyoncé, Lady Gaga dhe Katy Perry, dhe u kthyen në objekte koleksioni. «Gjithçka që të duhet është një buzëkuq, një pudër dhe një kartëmonedhë 100-dollarëshe», thoshte vetë Leiber në vitin 2013 — një formulë që, siç vëren Galerie Magazine, sot do të zëvendësohej nga telefoni dhe karta e kreditit, por ëndrra mbetet e njëjtë. Ekspozita shoqërohet edhe nga një katalog i ilustruar me të njëjtin titull, botuar nga Yale University Press.
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