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Ekspozita

Çantat-bizhuteri të Judith Leiber shkëlqejnë në Charlotte: mbi 100 krijime në ekspozitën «Brilliant by Design» te Mint Museum

Ekspozita hapet më 24 tetor në Mint Museum Randolph dhe qëndron e hapur deri më 3 korrik 2027, me çanta skulpturore në formë kafshësh, ushqimesh dhe objektesh të përditshme, nga lëkura te minaudière-t metalike të mbuluara me kristale.

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Mbi 100 çanta dhe aksesorë të Judith Leiber mbërrijnë në Charlotte të Karolinës së Veriut, ku Mint Museum Randolph hap më 24 tetor ekspozitën «Brilliant by Design: The Handbags of Judith Leiber», siç njofton Galerie Magazine. Ekspozita, e frymëzuar nga një dhuratë e fundit për muzeun dhe e kuruar nga Bridget Kerr, qëndron e hapur deri më 3 korrik 2027 dhe i paraqet krijimet përkrah veshjeve nga koleksioni i vetë muzeut.

«Judith Leiber e ngriti çantën nga aksesor në deklaratë artistike», thotë kuratorja Bridget Kerr, e cituar nga Galerie Magazine. Ekspozita përfshin shembuj të rrallë, mes tyre një çantë e ndërtuar nga një guaskë e vërtetë dhe një krijim frymëzuar nga tavani me mozaik i Tiffany-t, ndërsa çanta-telefon me disk rrotullues, e mbuluar me kristale rozë dhe vjollcë, është bërë imazhi simbol i saj. Leiber punoi fillimisht me lëkurë dhe nga viti 1967 nisi minaudière-t metalike — çantat e vogla e të forta të mbrëmjes, si bizhuteri — me forma fantazie nga kafshët te ushqimet dhe arkitektura.

Historia pas shkëlqimit është po aq e fortë sa vetë krijimet. E lindur si Judith Petö në Budapest në vitin 1921, Leiber donte të studionte kimi në Londër, por shpërthimi i Luftës së Dytë Botërore ia ndërpreu planet; në Hungari hyri në esnafin e çantave, një nga të paktat rrugë profesionale të hapura për hebrenjtë në atë kohë, si e vetmja praktikante femër, dhe u bë mjeshtre artizanale. Mbijeoi Holokaustin — gjatë luftës jetoi një periudhë në një bodrum me 60 njerëz — dhe në fillim të vitit 1947 emigroi në Shtetet e Bashkuara me bashkëshortin Gerson Leiber, ku në vitin 1963 themeloi markën me emrin e saj.

Çantat e saj u mbajtën nga zonjat e para Mamie Eisenhower, Lady Bird Johnson, Laura Bush dhe Hillary Clinton, si edhe nga yje si Beyoncé, Lady Gaga dhe Katy Perry, dhe u kthyen në objekte koleksioni. «Gjithçka që të duhet është një buzëkuq, një pudër dhe një kartëmonedhë 100-dollarëshe», thoshte vetë Leiber në vitin 2013 — një formulë që, siç vëren Galerie Magazine, sot do të zëvendësohej nga telefoni dhe karta e kreditit, por ëndrra mbetet e njëjtë. Ekspozita shoqërohet edhe nga një katalog i ilustruar me të njëjtin titull, botuar nga Yale University Press.

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