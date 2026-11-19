Caruso dhe Topić largohen të dëmtuar nga ija, kriza e dëmtimeve thellohet te Thunder
Kriza e dëmtimeve te Oklahoma City Thunder u thellua edhe më shumë të mërkurën mbrëma: në humbjen 112-117 në shtëpi ndaj Atlanta Hawks, Alex Caruso dhe Nikola Topić u larguan të dy para pushimit të pjesës së parë për dhimbje në ijë dhe nuk u kthyen më në fushë, raporton The Oklahoman në raportimin e plotë të ndeshjes.
Caruso, me dhimbje në ijën e djathtë, luajti vetëm nëntë minuta dhe shënoi 5 pikë, me një asistim dhe një vjedhje topi, ndërsa Topić, me dhimbje në ijën e majtë, qëndroi në fushë vetëm pesë minuta me një asistim, sipas njoftimit të klubit gjatë ndeshjes që e përcolli gazetari i USA Today për Thunder, Clemente Almanza. Të dy gardistët konsiderohen në dyshim për ndeshjen e së premtes në shtëpi ndaj New Orleans Pelicans. Për Topić, 21 vjeç, shqetësimi vjen vetëm pak ditë pas debutimit të tij sezonal më 13 nëntor, pas operacionit në shpinë gjatë verës.
Thunder, që zbritën në bilanc 9-6 me humbjen e katërt në pesë ndeshjet e fundit, janë tashmë pa titullarët Jalen Williams, Chet Holmgren dhe Cason Wallace, ndërsa Shai Gilgeous-Alexander shënoi 34 pikë ndaj Hawks, por nuk mjaftoi për përmbysjen.
Lajmi i vetëm i mirë i mbrëmjes për Oklahoma Cityn ishte rikthimi i Jaylin Williams, i cili mungoi shtatë ndeshje radhazi për shkak të spazmave në pjesën e poshtme të shpinës. Williams u fut në fushë në mesin e periodës së parë mes duartrokitjeve të publikut në Paycom Center dhe e mbylli ndeshjen me 3 pikë dhe një bllokim në 15 minuta, duke marrë edhe dy faulla në sulm ndaj kundërshtarëve. «Është një rikthim i madh», tha trajneri Mark Daigneault. «Është mirë ta kemi përsëri në fushë. Na jep përvojë, fizikitet, kërcime, hapësirë në sulm dhe qarkullim topi.»
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