Athletics firmosin me Joey Wiemer dhe Luke Little në kontrata të ligave të vogla
Athletics kanë rënë dakord me fushësin e jashtëm Joey Wiemer për një kontratë të ligës së vogël, raporton Martin Gallegos i MLB.com, siç shkruan Steve Adams i MLB Trade Rumors më 19 nëntor 2026, në orën 9:29 të mëngjesit CDT. Regjistri i transaksioneve i ekipit tregon gjithashtu se Athletics kanë shtuar hedhësin e majtë të bullpen-it, Luke Little, me një marrëveshje të ligës së vogël. Me sa duket, të dy do të jenë në kampin e ligës së madhe vitin e ardhshëm.
Wiemer, i cili mbush 28 vjeç në shkurt, ka luajtur për katër ekipe në pjesë të katër sezoneve të ligës së madhe (2023-26). Një zgjedhje e raundit të katërt në draftin e vitit 2020, që dikur u përmend edhe në listat e 100 lojtarëve më premtues, ai ende nuk është vendosur në një rol të rregullt, jo pak për shkak të numrit të lartë të strikeout-eve. Ka shumë fuqi dhe një dorezë të mirë në të tre pozicionet e fushës së jashtme, por është një goditës i karrierës .216/.296/.380, me një normë strikeout-i prej 30.4% në 582 paraqitje në home plate.
Wiemer pati një javë të parë të madhe të vitit 2026 me Nationals: 10 goditje (dy homer dhe një triple) në 22 paraqitjet e tij të para, pastaj vetëm 10 goditje të tjera në 61 paraqitjet e ardhshme, para se të caktohej për largim.
Me Athletics, Wiemer do të shpresojë për një rol në stol. Ai është një goditës .273/.324/.535 (129 wRC+) në 216 paraqitje në karrierë kundër hedhësve majtakë, edhe pse me një normë strikeout-i prej 32.4% dhe një mesatare .356 për topat e vënë në lojë. Athletics kanë goditës majtakë Tyler Soderstrom në fushën e majtë dhe Lawrence Butler në fushën e djathtë; Soderstrom ia ka dalë kundër majtakëve, por Butler është një goditës .229/.282/.387 kundër tyre.
Little do të konkurrojë për një vend në bullpen nën menaxherin Mark Kotsay. Ish-majtaku i Cubs ka luajtur në pjesë të katër sezoneve të ligës së madhe, gjithsej 36 1/3 inning me një ERA prej 2.97 dhe një normë strikeout-i prej 28.3%, por ka ecur 17.6% të kundërshtarëve dhe ka goditur me top edhe 3.1% të tjerë.
Little kaloi pjesën më të madhe të vitit 2026 në Triple-A, mes organizatave të Cubs dhe Royals: 50 2/3 inning, një ERA prej 7.28, me një normë walk prej 18%. Fastball-i i tij është pak nën 96 milje në orë dhe ai humb goditjet e kundërshtarëve me slider-in, por mungesa e komandës e ka penguar.
Të dy, Wiemer dhe Little, janë pa opsione të ligave të vogla: nëse ndonjëri prej tyre shtohet në roster, do të duhet të qëndrojë në ligën e madhe ose do të caktohet për largim.
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