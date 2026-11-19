Policia mbyll 15 lokale e qendra masazhi në operacionin “Vjeshta 2026”, tetë të arrestuar për prostitucion
Gjatë operacionit të zhvilluar nga 3 deri më 17 nëntor në gjithë Kosovën u kontrolluan 40 lokale të muzikës live dhe 62 qendra masazhi; asnjë rast trafikimi me qenie njerëzore nuk u identifikua.
Policia e Kosovës ka realizuar Planin Operativ “Vjeshta 2026” nga 3 deri më 17 nëntor 2026, siç njofton Policia e Kosovës, sipas raportimit të Telegrafi. Operacioni u zhvillua nën udhëheqjen e Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore, në koordinim me inspektorë të Inspektoratit Qendror të Tregut, Inspektoratit Qendror të Punës, Administratës Tatimore të Kosovës dhe inspektorëve sanitarë, me mbështetjen e Departamentit të Kufirit – Drejtorisë për Migrim dhe të Huaj, Njësisë Speciale Operative, Njësisë së Reagimit të Shpejtë dhe drejtorive rajonale.
Në 40 lokalet e muzikës live të kontrolluara u hasën 285 persona, 223 femra dhe 62 meshkuj. Prej tyre, 117 ishin shtetas të Kosovës dhe 168 të huaj, ndërsa nga të huajt 155 ishin nga Shqipëria, nëntë nga Serbia, tri nga Maqedonia e Veriut dhe një nga Kolumbia. Tetë lokale u mbyllën nga inspektorët e MINT-it për shkelje administrative.
Kontrolle u kryen edhe në 62 qendra masazhi, ku u identifikuan 120 persona, 94 femra dhe 26 meshkuj. Prej tyre, 73 ishin shtetas të Kosovës dhe 47 të huaj, 19 nga Shqipëria, 27 nga Tajlanda dhe një nga Serbia. Shtatë qendra masazhi u mbyllën për shkelje administrative, duke e çuar në 15 numrin e përgjithshëm të lokaleve dhe qendrave të mbyllura gjatë operacionit.
Gjatë operacionit u evidentuan katër raste të kundërvajtjes “Marrje me prostitucion”, të lidhura me shërbimet eskortë, dhe u arrestuan tetë persona: katër meshkuj, tre nga Kosova dhe një nga Shqipëria, si dhe katër femra, një nga Brazili dhe tri nga Kolumbia. U dorëzuan fletëparaqitje në gjykatë dhe të dyshuarve u shqiptuan gjoba, ndërsa shtetaseve të huaja, me vendim gjykate, iu shqiptuan edhe dëbimi nga territori i Kosovës dhe ndalimi i hyrjes për gjashtë muaj deri në tri vjet.
Të gjitha punëtoreve të hasura gjatë kontrolleve iu ofrua mundësia të deklaroheshin nëse ishin viktima të shfrytëzimit apo trafikimit. Sipas Policisë, asnjë rast trafikimi me qenie njerëzore nuk u identifikua gjatë operacionit “Vjeshta 2026”.
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