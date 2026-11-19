Brooks dhe Booker shënojnë nga 29 pikë, Suns mposhtin Kings 128-107 dhe i japin humbjen e shtatë radhazi
Phoenix Suns mposhtën Sacramento Kings 128-107 të mërkurën në Sacramento, sipas raportimit të Associated Press, duke i dhënë vendasve humbjen e shtatë radhazi.
Dillon Brooks dhe Devin Booker shënuan nga 29 pikë. Brooks goditi 12 nga 18 nga fusha dhe 5 nga 9 nga trepikëshi, me 20 pikët e tij në periodën e dytë dhe të tretë që ndihmuan Suns të shkëputeshin ndaj një mbrojtjeje të Sacramento që renditet e 28-ta në NBA për pikët e lejuara. Booker goditi 10 nga 18, shtoi gjashtë asistime dhe ka shënuar 20 ose më shumë pikë në 11 ndeshje këtë sezon.
Phoenix mori epërsinë përfundimtare me një trepikësh të Booker rreth 10 minuta pas fillimit, udhëhoqi me 13 pikë në periodën e dytë dhe me 21 në të tretën. Pasi Darius Acuff Jr. afroi Kings në 80-74 në mesin e periodës së tretë, Suns u përgjigjën me 12 pikë radhazi, përfshirë një trepikësh të Brooks, për 92-74, dhe perioda u mbyll 34-24 për mysafirët. Suns goditën 57.1% nga fusha, shënuan 15 trepikësha dhe dominuan pikët në zonë 60-42.
Jalen Green shtoi 18 pikë, shtatë kërcime dhe shtatë asistime, Miles Bridges 13 pikë dhe Khaman Maluach 10 për Phoenix, që fitoi dy ndeshjet e para të një udhëtimi me pesë ndeshje dhe ka fituar gjashtë nga tetë të fundit, duke arritur bilancin 7-7 pas një nisjeje 1-5.
Për Kings, rishtari Darius Acuff Jr. shënoi 36 pikë, më shumë nga të gjithë në ndeshje, me 11 nga 22 nga fusha, gjashtë trepikësha, gjashtë asistime dhe dy bllokime. Zach LaVine shtoi 18 pikë, Keegan Murray 12, ndërsa Domantas Sabonis shënoi tetë pikë me 13 kërcime dhe tetë asistime.
Humbja mbylli një seri prej shtatë ndeshjesh në shtëpi me bilanc 0-7 për Sacramento, e para në historinë e franchise, dhe i la Kings pa fitore në nëntë ndeshjet në shtëpi këtë sezon. Sacramento, tani 1-13, barazoi nisjen më të keqe në historinë e tij nga sezoni 1990-91; fitorja e vetme e sezonit erdhi më 2 nëntor në Dallas. Suns luajnë të premten në Utah, ndërsa Kings vizitojnë Lakers të premten.
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