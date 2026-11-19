Tentoi të grabisë klinikën dentare dhe kërcënoi stomatologen me thikë, arrestohet 44-vjeçari në Korçë
44-vjeçari u arrestua në flagrancë; thika u sekuestrua si provë materiale.
Policia e Korçës arrestoi në flagrancë një 44-vjeçar me inicialet A. K., banues në Korçë, siç njofton BalkanWeb më 19 nëntor 2026, ora 09:45. Ai dyshohet se tentoi të grabisë një klinikë dentare në Korçë dhe kërcënoi stomatologen me thikë.
Sipas njoftimit, pas rezistencës së stomatologes, 44-vjeçari u largua nga klinika. Policia ndërhyri dhe e arrestoi atë, ndërsa thika u sekuestrua si provë materiale.
Materialet iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë për veprat penale “Vjedhja me dhunë” dhe “Mbajtja pa leje e armëve të ftohta”.
Tema: grabitje Korçë Policia e Korçës
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