«Owain & Henry» me Michael Sheen mahnit kritikën: produksioni monumental që rishkruan Shekspirin
Drama epike «Owain & Henry» e dramaturgut Gary Owen, me Michael Sheen në rolin kryesor, po vlerësohet nga kritika si një produksion monumental që guxon të rishkruajë historinë angleze ashtu siç e tregoi Shekspiri. Në recensionin e saj, WhatsOnStage e përshkruan shfaqjen si një argument gjithëpërfshirës dhe fluturues me historinë, ku që në një skenë të hershme Falstaff-i vritet me shpatë në një kështjellë uellsiane, në vend të vdekjes së tij të qetë jashtë skene te Shekspiri.
Shfaqja e Welsh National Theatre rrëfen historinë e Owain Glyndŵr-it, princit uellsian të shekullit XIV, i cili këtu paraqitet si një zot i pavullnetshëm që detyrohet të marrë armët pasi mbreti Henry ia trajton keq dhe nis t’u marrë tokën qiramarrësve të tij. Në anën tjetër qëndron princi Hal, i portretizuar si një ngacmues gjakatar e luftënxitës. Pyetja qendrore e veprës, sipas WhatsOnStage, është se cilat janë historitë që ia tregojmë vetes dhe kush ka të drejtë t’i tregojë ato — Glyndŵr-i, që te «Henry IV, Pjesa 1» e Shekspirit është vetëm një personazh anësor, këtu zë qendrën e skenës.
Sheen, i cili bashkëregjison shfaqjen me Steffan Donnelly-n, vlerësohet për një interpretim me peshë dhe sharm ironik. Përkrah tij shkëlqen Rakie Ayola si Mared, bashkëshortja e Owain-it, ndërsa Ned Costello e sjell Hal-in si fëmijë të llastuar dhe njëherësh luftëtar sadist e hakmarrës. Nigel Barrett, i cili e mori rolin e mbretit Henry me njoftim shumë të shkurtër, përshkruhet si i çeliktë, kurse James Wilbraham si Mortimer, David Judge si Hotspur dhe Sophie Melville si një luftëtare që i bashkohet kauzës së Owain-it plotësojnë ansamblin e madh.
Recensioni vlerëson edhe skenografinë mbresëlënëse të Jon Bausor-it, që shfrytëzon skenën e madhe të Wales Millennium Centre me shtylla të valëzuara dhe një thellësi të ndriçuar nga Aideen Malone, koreografinë e Anthony Matsena-s, si dhe kompozimet e Dyfan Jones-it. Në përfundim, WhatsOnStage e quan «Owain & Henry» një kundërbalancë stimuluese dhe argëtuese si ndaj Shekspirit, ashtu edhe ndaj idesë se ekziston vetëm një këndvështrim i historisë dhe vetëm një histori që ia vlen të tregohet.
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