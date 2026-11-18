«Now You See Me Live» hapet zyrtarisht në Broadway: magjia e «Kalorësve» ndan kritikën në Al Hirschfeld Theatre
Shfaqja e iluzioneve e krijuar nga Simon Painter dhe Adam Trent do të luhet në një sezon të kufizuar deri më 3 janar 2027, me katër «Kalorës» nga tri kontinente dhe dy magjistarë të ftuar nga Koreja e Jugut.
Magjia ka zbarkuar zyrtarisht në Broadway. «Now You See Me Live» hapi perden në Al Hirschfeld Theatre, siç njofton BroadwayWorld, dhe do të qëndrojë në skenë në një sezon të kufizuar deri më 3 janar 2027. Shfaqja, e krijuar nga Simon Painter dhe Adam Trent, sjell në skenën njujorkeze botën e iluzionistëve të njohur nga seria filmike, këtë herë me artistë të vërtetë të magjisë.
Në rolet e «Kalorësve» interpretojnë arratisësja Gabriella Lester nga Afrika e Jugut, iluzionistët James More nga Anglia dhe Darcy Oake nga Kanadaja, si dhe mentalisti anglez Matthew Pomeroy. Përkrah tyre, si të ftuar specialë, ngjiten në skenë dy magjistarë koreanë: Eden Choi, gjysmëfinalist i «Britain’s Got Talent» në vitin 2025, i cili interpreton vetëm nga 11 deri më 29 nëntor, dhe Yollin Lee, i shpallur «Magjistari skenik i vitit» për manipulim nga The Magic Circle në vitin 2024, i cili merr stafetën nga 1 dhjetori deri më 3 janar.
Kritika e priti hapjen me vlerësime të përziera, por me një pikë takimi: mjeshtëria e numrave. Sipas BroadwayWorld, Thom Geier i Culture Sauce e quajti shfaqjen «një spektakël magjie të klasit të parë» dhe shkroi se edhe skeptikët që e dinë «sekretin» do të admirojnë aftësitë e artistëve. Vlerësimi mesatar i kritikëve, sipas përmbledhjes, është 70 për qind.
Më i përmbajtur u tregua Kyle Turner i New York Theatre Guide, sipas të cilit shfaqja nganjëherë duket si një spektakël i Las Vegasit i përshtatur për një skenë të Broadway-t, me ritëm të shpejtë dhe pak mbushje mes numrave. Megjithatë, edhe ai pranoi se puna e iluzioneve është vërtet mbresëlënëse, me arratisje në stilin e Houdini-t, gëlltitje akrepash dhe lojëra delikate me letra — pikërisht ato elemente që e bëjnë «Now You See Me Live» një nga ofertat më të veçanta të sezonit festiv në Broadway.
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