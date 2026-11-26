Gjykatësja refuzon ndalimin afatgjatë të reklamave pro-Trump të financuara nga taksapaguesit
Të mërkurën, gjykatësja federale Loren AliKhan në Uashington vendosi kundër demokratëve në çështjen e reklamave të financuara nga taksapaguesit që promovonin mesazhe partiake dhe presidentin Donald Trump para zgjedhjeve të mesmandatit, duke refuzuar të zgjasë ndalimin e përkohshëm të reklamave, siç njofton Associated Press.
AliKhan tha se Komiteti Kombëtar Demokrat (DNC) nuk kishte treguar gjasë për të fituar çështjen. Demokratët argumentuan se spotet televizive ishin propagandë e paligjshme e sponsorizuar nga qeveria, e hartuar për të promovuar mesazhin e fushatës së presidentit pak javë para zgjedhjeve të nëntorit.
Gjykatësja vuri në dukje se urdhri i mëparshëm i përkohshëm ishte lëshuar kur zgjedhjet ishin më pak se një javë larg. “Por zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit 2026 kanë ardhur e kanë shkuar”, shkroi ajo, duke shtuar se DNC tani pretendonte dëm nga zgjedhjet plotësuese të dhjetorit apo edhe nga cikli presidencial 2028 — “në këtë pikë dhe me këtë dosje, gjykata nuk është e bindur”.
Reklamat u shfaqën në fund të shtatorit në rrjete kabllore dhe televizive dhe u financuan nga një kontratë 20 milionë dollarëshe e Departamentit të Sigurisë Kombëtare (DHS). Shumë prej tyre lavdëronin Trump-in dhe arritjet e administratës së tij dhe mbanin shënimin “Paid for by the U.S. Government” (Të paguara nga Qeveria e SHBA-së). Demokratët e paditën administratën në tetor.
Shtëpia e Bardhë i mbrojti reklamat si njoftime shërbimi publik, ndërsa Trump tha në fillim të tetorit se super PAC-u i tij, MAGA Inc., do të fillonte t’i paguante vetë reklamat. Një gjykatës tjetër, në një çështje të ngjashme në Nju Jork, gjithashtu refuzoi ndalimin afatgjatë të reklamave.
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