Gjykatësja ndalon FCC-në të vazhdojë hapat që kërcënojnë licencën e ABC-së
Të mërkurën, gjykatësja federale e qarkut Loren AliKhan në Uashington lëshoi një urdhër paraprak që ndalon Komisionin Federal të Komunikimeve (FCC) të ndërmarrë çdo veprim të mëtejshëm lidhur me procedurat e rinovimit të hershëm të licencave të ABC-së, derisa padia e rrjetit kundër agjencisë të shqyrtohet, siç njofton Reuters. Vendimi prej 45 faqesh e pezullon përkohësisht shqyrtimin e licencave, duke i dhënë gjykatës kohë të vendosë mbi pretendimet e ABC-së.
AliKhan arriti në përfundimin se ABC ka gjasa të provojë se shqyrtimi i licencave ishte hakmarrës. Në vendim, ajo citoi të paktën 11 raste kur presidenti Donald Trump i kishte kërkuar publikisht FCC-së t’i hiqte licencat ABC-së për mbulimin e lajmeve dhe shfaqjet e vona, të cilat ai i quan të padrejta.
Për kryetarin e FCC-së, Brendan Carr, gjykatësja shkroi se ai «ka marrë retorikën e presidentit Trump si urdhrat e tij të marshimit» (marching orders). Ajo shtoi se çështja nëse interesi i ABC-së peshon më shumë se ai i qeverisë «nuk është një çështje e ngushtë» (This is not a close case).
FCC-ja këtë vit urdhëroi ABC-në të paraqiste herët kërkesat për rinovim për 8 stacionet televizive lokale që zotëron, duke thënë se hetonte «shkelje të mundshme» të Aktit të Komunikimeve të vitit 1934 dhe ndalimit të diskriminimit të paligjshëm. Licencat normalisht do të rinovoheshin në periudhën 2028-2031. ABC e paditi agjencinë duke e quajtur veprimin hakmarrje flagrante në shkelje të Amendamentit të Parë.
Një zëdhënës i ABC News e quajti vendimin «fitore e rëndësishme për Amendamentin e Parë». Nga ana tjetër, një zëdhënës i FCC-së e quajti vendimin «të gabuar në fakte dhe në ligj» dhe tha se agjencia pret të fitojë plotësisht.
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