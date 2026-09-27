CHANEL sjell zejet e atelierëve parizianë në Shangai me ekspozitën “La Galerie du 19M”
Ekspozita ndërkombëtare e le19M u hap më 25 shtator në Muzeun e Artit të Pudong-ut dhe do të qëndrojë e hapur deri më 15 nëntor, në prezantimin e parë të këtij lloji në Kinë.
CHANEL ka sjellë në Shangai punën e atelierëve të saj artizanale me ekspozitën “La Galerie du 19M SHANGHAI”, e cila u hap më 25 shtator 2026 në Museum of Art Pudong (MAP) dhe do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 15 nëntor, siç njofton ART IS ALIVE.
Sipas ART IS ALIVE, ky është kapitulli i tretë ndërkombëtar i le19M dhe prezantimi i parë i këtij lloji në Kinë, një moment që shënon një hap të ri në dialogun e shtëpisë franceze të modës me publikun aziatik.
le19M është qendra pariziane e CHANEL-it kushtuar métiers d’art — zanateve të artit — e hapur në vitin 2022 në arondismentin e 19-të të Parisit. Aty bashkohen atelierë të pavarur të broderisë, puplave, luleve artificiale, plisimeve, dantellës e të tjera, të cilët kanë punuar krah për krah me CHANEL-in për dekada të tëra.
Ekspozita i vendos këto zeje përballë skenës kulturore bashkëkohore të Pudong-ut, duke lidhur trashëgiminë franceze të CHANEL-it me rolin në rritje të Shangait si qendër ndërkombëtare e artit, dizajnit dhe modës.
Në qendër të vëmendjes janë proceset dhe mjeshtëria që fshihen pas dizajneve: teknikat, materialet dhe aftësitë e specialistëve që i japin jetë krijimeve. le19M nuk i trajton këto teknika si artefakte historike, por i zhvillon dhe ua transmeton brezave të rinj artizanësh, duke i mbajtur gjallë për të ardhmen.
Ekspozitën e pret Museum of Art Pudong (MAP), i vendosur në bregun e Lumit Huangpu në Lujiazui dhe i projektuar nga arkitekti Jean Nouvel; muzeu hapi dyert në vitin 2021 dhe është kthyer në një nga pikat kryesore kulturore të metropolit kinez.
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