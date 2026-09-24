Christie’s hap divizionin global të kulturës pop: ankande filmash, muzike dhe memorabiliesh pas shitjes rekord 105.3 milionë dollarëshe të koleksionit Jim Irsay
Shtëpia e ankandeve Christie's ka hapur divizionin e ri global të Kulturës Pop, pas shitjes rekord të koleksionit të Jim Irsay për 105.3 milionë dollarë. Divizioni do të mbajë ankande të shumta çdo vit për memorabilie filmi, televizioni, muzike, sporti dhe teknologjie.
Christie’s, një nga shtëpitë më të vjetra të ankandeve në botë, ka njoftuar hapjen e një divizioni të ri global të dedikuar kulturës pop, me një seri ankandesh që do të zhvillohen disa herë në vit. Lajmin e dha drejtoresha ekzekutive Bonnie Brennan të mërkurën gjatë konferencës “Art of Influence” të Puck në Nju Jork, në një bashkëbisedim me Marion Maneker.
Divizioni do të mbulojë një gamë të gjerë kategorish: film, televizion, muzikë, memorabilie sportive, shkencë, teknologji, histori natyrore, modë dhe dizajn popullor. Drejtuesi global i njësisë së re është Josh Benesh, me seli në Nju Jork. Benesh vjen pas pesë vitesh si drejtues strategjie dhe këshilltar juridik në Heritage Auctions dhe iu bashkua Christie’s këtë vit si konsulent, përpara se të merrte drejtimin e divizionit.
Shkëndija për krijimin e divizionit ishte shitja e jashtëzakonshme e koleksionit të biznesmenit të ndjerë Jim Irsay: 404 objekte në 5 ankande brenda këtij viti, me një total prej 105.3 milionë dollarësh — shuma më e lartë e arritur ndonjëherë për një koleksion memorabiliesh. Mes objekteve kryesore ishin dokumente presidenciale, daktiloshkrimi origjinal i romanit “On the Road” të Jack Kerouac, kitara “Black Strat” e David Gilmour që u shit për 14.5 milionë dollarë (kitara më e shtrenjtë e shitur ndonjëherë në ankand), kitara “Tiger” e Jerry Garcia dhe Fender Mustangu i Kurt Cobain nga videoklipi i “Smells Like Teen Spirit”. Vetëm katër ankandet e para të marsit sollën 94.5 milionë dollarë, me 100% të objekteve të shitura dhe 28 rekorde ankandi.
“Ne e kemi testuar këtë treg… tani ka arritur një pjekuri që na bën të investohemi seriozisht,” tha Brennan në konferencë, duke kujtuar atmosferën e shitjes së Irsay, ku blerësit përgëzoheshin me njëri-tjetrin dhe përqafoheshin: “Nuk kishte shembull më të mirë se si ankandi krijon komunitet.” Christie’s ka shitur më parë koleksionet e Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Elton John, George Michael, Mark Knopfler dhe David Gilmour, por tashmë konkurron në një fushë ku rivalët lëvizën më herët: Sotheby’s krijoi departamentin e Shkencës dhe Kulturës Pop në vitin 2021, Bonhams zhvillon shitje të dedikuara memorabiliesh, Freeman’s ka departament koleksionistësh dhe Heritage Auctions ndërtoi një biznes të tërë koleksionistësh.
Strategjia synon të tërheqë koleksionistë të rinj dhe të brezit të ri — një çështje që Brennan e quajti “ekzistenciale” për shtëpinë 260-vjeçare: “Nëse nuk i ftojmë njerëzit brenda, nëse nuk e bëjmë brezin e ardhshëm të ndihet sikur Christie’s është vendi për ta, ne vdesim.” Sipas të dhënave të shtëpisë, 75% e ofertave në ankandet e luksit të Christie’s vijnë tani përmes platformave online. “Koleksionistët rrallë kufizohen në një kategori… klientët tanë të artit janë po aq entuziastë për këto mundësi,” tha Benesh. Interesi është i vërtetë: shitja e kitarave të Gilmour në vitin 2019 e “rrëzoi” sistemin online të Christie’s — “Ka kërkesë të vërtetë atje, dhe ne duhet t’i përgjigjemi.”
Burimi: ARTnews (via USA Art News)
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