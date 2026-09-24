SHBA dhe Kina zgjasin armëpushimin tregtar deri më 10 janar, pas pritjes historike të Xi nga Trump
Presidenti amerikan e priti personalisht kreun kinez në pistën e bazës Joint Base Andrews, në një gjest diplomatik të paparë që nga viti 1962.
Presidenti Donald Trump e priti personalisht presidentin kinez Xi Jinping në pistën e bazës ushtarake Joint Base Andrews të mërkurën në mbrëmje, në një gjest të rrallë diplomatik — i pari i këtij lloji që nga viti 1962, kur John F. Kennedy priti në aeroport kryeministrin britanik Harold Macmillan.
Trump shoqërohej nga zonja e parë Melania Trump, ndërsa Xi mbërriti me bashkëshorten Peng Liyuan për vizitën shtetërore tre-ditore në Uashington. Ceremonia përfshiu tapet të kuq, fluturimin demonstrues të një bombarduesi B-1 Lancer gjatë himnit kombëtar, si dhe gjashtë avionë luftarakë F-16 dhe gjashtë F-22 të rreshtuar në pistë.
“Një pritje e shkëlqyer, dhe mendoj se e vlerësojnë — njerëz të mrekullueshëm”, u tha Trump gazetarëve pas ceremonisë.
Sekretari i Thesarit Scott Bessent njoftoi në Fox News se dy vendet ranë dakord TË MOS përshkallëzojnë tarifat dhe zgjatën “Marrëveshjen e Busanit” — armëpushimin tregtar që do të skadonte më 10 nëntor — deri më 10 janar.
“Ka disa rezultate që nuk kanë qenë perfekte nga pala kineze, prandaj duam të shohim, tani që jemi ulur dhe u kemi thënë pritshmëritë tona”, tha Bessent.
Në agjendën e bisedimeve janë tarifat, eksportet e fentanilit, inteligjenca artificiale, Irani dhe Ukraina. Një zyrtar i lartë amerikan tha se administrata është e pakënaqur me përparimin e Kinës në luftën kundër fentanilit: “Kina mbetet furnizuesi dërrmues, mbizotërues i kimikateve pararendëse për kartelet në Meksikë.”
Të enjten, vizita kulmon me darkën shtetërore, në të cilën pritet të marrin pjesë personalitete të teknologjisë si Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Sam Altman, Jensen Huang dhe Tim Cook.
Burimi: New York Post
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.