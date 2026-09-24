«Ray Gunn» i Brad Bird merr trailer-in e parë: Skydance Animation dhe Netflix zbulojnë kastin e plotë të zërit, me Sam Rockwell dhe Scarlett Johansson
Projekti pasionant 30-vjeçar i regjisorit të «The Iron Giant» dhe «The Incredibles» hapet në kinema nga 4 dhjetori — edhe në formatin e rrallë 70mm — dhe mbërrin në Netflix më 18 dhjetor.
Netflix publikoi trailer-in e parë zyrtar të «Ray Gunn», filmit të animuar të Brad Bird nga Skydance Animation; publiku mori vështrimin e parë të gjatë të historisë detektive të regjisorit dhe një nga filmat e animuar më të pritur të vitit.
Në qytetin Metropia — një metropol i imagjinuar si e ardhmja siç dukej në vitin 1939 — detektivi privat Raymond Gunn (zëri i Sam Rockwell) bie në një rast që përfshin alienë, vrasje dhe yllin multimedial Venus Nova (Scarlett Johansson). Tom Waits i jep zë Eyera-s, një alieni me një sy, mikun më të afërt të Ray. Bird e përshkruan si «Buck Rogers takohet me The Maltese Falcon» — një sci-fi noir retro-futurist me qytete Art Deco.
Kasti i plotë i zërit i njoftuar përfshin Sam Rockwell, Scarlett Johansson, Tom Waits, Alan Tudyk, Matt Berry, Bobby Cannavale, Michael Chernus, Kether Donohue, Michelle Rodriguez, Aasif Mandvi, Matt Jones, Kathryn Hunter, John Ratzenberger, Justin Peck dhe Patton Oswalt. Skenari u shkrua nga Bird me Matthew Robbins, sipas historisë origjinale të Bird; muzikën e kompozoi Michael Giacchino.
Historia prapa filmit: projekti pasionant i Bird prej tri dekadash — Turner Feature Animation dhe Warner Bros e refuzuan 30 vjet më parë si «tepër i rrezikshëm dhe tepër adult», dhe Bird u drejtua te «The Iron Giant» (1999). Tani realizohet me teknologjinë më të fundit CG.
Datat: premierë botërore në BFI London Film Festival më 10 tetor 2026; shfaqje të kufizuara në kinema nga 4 dhjetori 2026, përfshirë projeksione të rralla në 70mm; transmetim global në Netflix nga 18 dhjetori 2026.
Burimi: Cartoon Brew
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