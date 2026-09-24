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Brumëra

Klepe boshnjake — petëza të mbushura me mish të grirë, me kos dhe gjalpë specash

Petëzat tradicionale të Bosnjës, të mbushura me mish të grirë, të ziera dhe të servirura me kos hudhre dhe gjalpë të shkrirë me spec të kuq — një shije autentike ballkanike.

· 2 min lexim

Përgatitja: ~50 minuta    Gatimi: ~15 minuta    Porcione: 4

Përbërësit

  • 300 g miell gruri
  • 1 vezë
  • 120 ml ujë
  • 1 lugë çaji kripë
  • 300 g mish i grirë (viçi)
  • 1 qepë e vogël, e grirë hollë
  • Kripë, piper i zi dhe paprika për shije
  • 300 g kos
  • 2 thelpinj hudhër
  • 50 g gjalpë
  • 1 lugë çaji spec i kuq (paprika e ëmbël)

Hapat e përgatitjes

  1. Përgatit brumin: përzie miellin, vezën, ujin dhe kripën derisa të bëhet një brumë elastik. Mbuloje dhe lëre të pushojë 30 minuta.
  2. Përgatit mbushjen: përzie mishin e grirë me qepën e grirë, kripën, piperin dhe paprikën.
  3. Hap brumin në petë të holla, preji në katrorë rreth 6 cm. Vendos një lugë të vogël mbushjeje në qendër të çdo katrori, palosi përgjysmë dhe shtypi skajet fort që të mbyllen mirë.
  4. Zie klepet në ujë të bollshëm të kripur e të valuar për 8–10 minuta, derisa të dalin në sipërfaqe.
  5. Përzie kosin me hudhrat e shtypura dhe pak kripë.
  6. Shkri gjalpin dhe shto specin e kuq, duke e përzier shpejt.
  7. Serviri: vendos klepet e kulluara në pjatë, hidh kosin sipër dhe spërkati me gjalpin me spec të kuq. Servohen të nxehta.

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