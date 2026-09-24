MALBA në Buenos Aires dyfishon hapësirën: Frida Escobedo do të ndërtojë zgjerimin nëntokësor nën Plazën Perú
Arkitektja meksikane që po ndërton edhe krahun e ri Tang në The Met do ta udhëheqë zgjerimin e muzeut latinamerikan; ndërtimi nis në 2027, hapja pritet në fund të vitit 2029.
Muzeu i Artit Latinamerikan të Buenos Aires (MALBA) njoftoi se arkitektja meksikane Frida Escobedo do të udhëheqë zgjerimin madhor të institucionit — një shtesë nëntokësore që do të ndërtohet nën Plaza Perú, parkun publik pranë muzeut, dhe që pritet të dyfishojë përafërsisht hapësirën ekspozuese.
Plani përfshin galeri të reja të përkohshme, një auditorium, hapësira të dedikuara për programe, punëtori dhe magazinim, si dhe një kopsht skulpturash dhe një oborr të gjelbër. Ndërtimi pritet të fillojë në vitin 2027, ndërsa hapja e zgjerimit është planifikuar për fundin e vitit 2029 ose fillimin e vitit 2030.
Themeluesi dhe presidenti i muzeut, Eduardo Costantini, i tha gazetës The Art Newspaper se ajo që e tërhoqi te projekti i Escobedo-s ishte mënyra sesi i bashkon dy ndërtesat: “Në vend që të kemi ndërtesën origjinale të MALBA-s me një shtesë të ngjitur pas saj, të dyja integrohen shumë më mirë. Dhe ka gjithashtu një lidhje shumë të mirë mes ndërtesës, plazës dhe publikut.”
Escobedo është gjithashtu arkitektja përgjegjëse për krahun e ri Tang në Muzeun Metropolitan të Artit në Nju Jork, ndërtimi i të cilit filloi së fundi. Projekte të mëparshme të saj përfshijnë qendrën La Tallera në Meksikë, Teatrin Kombëtar të Zi në Nju Jork dhe Pavijonin Serpentine të vitit 2018.
I themeluar në vitin 2001, MALBA strehon një koleksion të rëndësishëm të artit latinamerikan me më shumë se 700 vepra të artistëve modernë dhe bashkëkohorë të rajonit. Koleksioni themelues, prej 223 veprash, u dhurua nga vetë Costantini, sipërmarrës argjentinas i pasurive të patundshme, ndërsa ndërtesa origjinale e muzeut u projektua nga studioja argjentinase AFT Arquitectos.
Burimi: USA Art News
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