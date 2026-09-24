Rrëzohet padia e Trump kundër gazetës së Iowa-s dhe sondazhiere Ann Selzer
Gjyqtari federal Scott Beattie rrëzoi padinë e ngritur në fund të vitit 2024, duke e mbështetur vendimin në mbrojtjet e Amendamentit të Parë.
Gjyqtari i distriktit të Iowa-s, Scott Beattie, rrëzoi të mërkurën (23 shtator) padinë e presidentit Donald Trump kundër gazetës Des Moines Register dhe sondazhiere J. Ann Selzer, duke e mbështetur vendimin në mbrojtjet e Amendamentit të Parë të Kushtetutës amerikane.
Padia, e ngritur në fund të vitit 2024, lidhej me një sondazh të publikuar më 2 nëntor 2024, ku Selzer e tregonte kandidaten demokrate Kamala Harris duke udhëhequr Trump-in me 3 pikë në Iowa. Presidenti e fitoi shtetin në zgjedhje, pavarësisht rezultatit të sondazhit.
Në vendimin e tij, gjyqtari theksoi se çështja shtronte pyetjen nëse fjala e mbrojtur në nivelin më të lartë nga Amendamenti i Parë mund të kthehet në përgjegjësi juridike: “Në thelb, peticioni i paditësve kërkon të shtrijë ligjin statutor dhe të zakonshëm të Iowa-s përtej kufijve aktualë, duke e kthyer fjalën që gëzon kategorinë më të lartë të mbrojtjes së Amendamentit të Parë në përgjegjësi.”
Vendimi u mirëprit nga grupi i lirisë së fjalës FIRE, i cili e përfaqësoi Selzer-in në proces. Kryekëshilltari Bob Corn-Revere tha: “Kjo padi ishte qesharake që në fillim dhe nuk duhej të ishte ngritur kurrë.” Shtëpia e Bardhë nuk reagoi menjëherë pas shpalljes së vendimit.
Rrëzimi i padisë vjen në një moment kur po diskutohet gjerësisht marrëdhënia e administratës me mediat: në një seancë të veçantë gjyqësore, një gjyqtar tjetër tha se ndalimi nga Trump i CNN, MS NOW dhe Politico nga Shtëpia e Bardhë “nuk dukej se përputhej” me vendime të mëparshme të gjykatës federale të apelit.
Trump ka nxitur vazhdimisht transmetuesit të heqin programe lajmesh që nuk i pëlqejnë, i ka kërkuar Komisionit Federal të Komunikimeve (FCC) t’u heqë licencat stacioneve të padëshiruara, ka ngritur disa padi kundër mediave dhe ka ndaluar disa media nga pjesëmarrja në aktivitete të Shtëpisë së Bardhë.
Burimi: Reuters
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