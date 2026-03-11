Cilat janë vendimet e sotme të qeverisë?
Nga huaja për hekurudhën Tiranë–Durrës tek rregullat për bastet online
Agjencia për Media dhe Informim ka publikuar vendimet e marra këtë të mërkurë, më 11 mars, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave.
Mes këtyre vendimeve, është dhe emërimi i Alsi Metushit si anëtar i ekipit përzgjedhës për “zgjedhjen e kandidatëve, anëtarë të Komisionit Kombëtar Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura”.
Përveç këtij emërimi, vendimet dhe projektligjet e miratuara sot janë:
• Prioritetet ekonomike për vitet 2027–2029
Një nga vendimet e marra lidhet me miratimin e Dokumentit të Politikave Prioritare 2027–2029, i cili do të shërbejë si bazë për procesin e planifikimit dhe buxhetimit në vitet e ardhshme. Për zbatimin e tij do të angazhohen Ministria e Financave, Agjencia Shtetërore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, si dhe institucionet e tjera të administratës shtetërore të përfshira në procesin e buxhetimit.
• Hua nga BERZH për rehabilitimin e linjës Tiranë–Durrës dhe lidhjen me aeroportin
Vendimi tjetër është miratimin, në parim, i marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për hekurudhat shqiptare – rehabilitimi i linjës hekurudhore Tiranë-Durrës dhe ndërtimi i lidhjes hekurudhore me Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës: zgjerimi i projektit, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.
• Rregulla të reja për përdorimin e brigjeve si stacione plazhi
Miratimin e modelit tip të marrëveshjes, që lidhet ndërmjet Agjencisë Kombëtare të Bregdetit dhe investitorit, për përdorimin e brigjeve të deteve, liqeneve, lumenjve si stacione plazhi.
Në vendimin e qeverisë, thuhet se në rast se vendimi i Komitetit të Investimeve Strategjike nuk ka përcaktuar afat kohor për përdorimin e brigjeve të deteve, liqeneve, lumenjve si stacione plazhi, atëherë “ky afat do të jetë në funksion të realizimit të projektit investues strategjik, por jo më shumë se afati i përcaktuar në pikën 2, të nenit 29, të ligjit nr.55/2015, ‘Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”
• Standardet teknike për platformat e basteve sportive online
Përcaktimin e standardeve,që kanë të bëjnë me kushtet teknike dhe standardet minimale, që duhet të plotësojnë sistemet/website-t/aplikacionet e basteve sportive on-line të subjekteve të licencuara, të cilat konsistojnë në:
a) kërkesat teknike minimale, që duhet të plotësojnë sistemet, ku administrohen, menaxhohen dhe luhen bastet sportive on-line, duke përfshirë komponentët hardware dhe software;
b) kërkesat për identifikimin e regjistrimin e lojtarëve, me qëllim sigurimin e aksesit tëligjshëm, mbrojtjen e të dhënave dhe parandalimin e lojës së paligjshme;
c) procedurat në lidhje me faturat dhe transaksionet e pagesave, duke siguruar që çdo transaksion të regjistrohet e të monitorohet në kohë reale nga organet përkatëse.
Sjellim, ndërmend se më herët pas mbledhjes së ditës së sotme, ministrat prezantuan nismat e qeverisë në një konferencë për mediat, duke sqaruar edhe disa nga vendimet e marra sot.
Përshembull ministri i Financave, Petrit Malaj, u shpreh se nga mbledhja e sotme, është miratuar akti nënligjor i lartpërmendur që lidhet me bastet, ndërsa sqaroi se kjo fushë ka ende nevojë për punë.
“Ministria e Financave është duke punuar me aktet nënligjore për bastet. Është edhe një akt që është miratuar sot në mbledhjen e qeverisë dhe shumë shpejt do të dalin të gjitha aktet e nevojshme në mënyrë që të mundësojmë edhe bastet online.”, u shpreh ai.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.