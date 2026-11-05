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Maqedonia e Veriut

Çmimet në hoteleri u rritën 1,6 për qind në tetor, ndërsa fjetja u lirua ndjeshëm brenda muajit

Enti Shtetëror i Statistikës: shërbimet hoteliere në periudhën janar–tetor janë 2,9 për qind më të shtrenjta se vjet, por krahasuar me shtatorin çmimet ranë 1,8 për qind

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Terraca restorantesh në Ohër

Çmimet e shërbimeve hoteliere në Maqedoninë e Veriut në tetor janë rritur 1,6 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, ndërsa krahasuar me shtatorin e këtij viti kanë shënuar ulje prej 1,8 për qind, siç njofton Enti Shtetëror i Statistikës në të dhënat e publikuara sot, të cilat i përcjell portali Reper.

Sipas të njëjtave të dhëna, në periudhën janar–tetor 2026 çmimet e shërbimeve hoteliere janë 2,9 për qind më të larta se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa krahasuar me dhjetorin 2025 rritja është 1,5 për qind. Rritja vjetore e tetorit është dukshëm më e ngadaltë se ajo e shtatorit, kur, siç raporton SeeNews duke iu referuar Entit të Statistikës, çmimet ishin rritur 3,8 për qind në bazë vjetore.

Analizuar sipas grupeve, në tetor krahasuar me shtatorin rritje të lehtë kanë shënuar ushqimi për 0,1 për qind, pijet alkoolike për 0,2 për qind dhe pijet joalkoolike për 0,1 për qind. Ulja më e madhe mujore është regjistruar te fjetja, me 9,9 për qind, gjë që e ka tërhequr poshtë edhe indeksin e përgjithshëm mujor.

Në bazë vjetore, sipas të dhënave të Entit të Statistikës që i përcjell SeeNews, në tetor rritjen më të lartë e kanë pasur pijet joalkoolike me 3,4 për qind, pasuar nga pijet alkoolike me 3,2 për qind dhe ushqimi me 2,8 për qind, ndërsa çmimet e fjetjes në hotele janë ulur 4,2 për qind krahasuar me tetorin e kaluar.

Për krahasim, gjatë gjithë vitit 2025 çmimet në restorantet dhe hotelet e vendit ishin rritur mesatarisht 4,8 për qind në bazë vjetore, siç kujton SeeNews.

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