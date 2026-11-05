Hapet sot në MoMA PS1 ekspozita «Hard Art»: mbi 90 vepra nga më shumë se 40 artistë gjurmojnë abstraksionin e artistëve me ngjyrë nga viti 1969 deri sot
Ekspozita e madhe në Long Island City vë përballë pikturat historike të brezit që u afirmua në vitet '70 me praktikat bashkëkohore që përfshijnë skulpturë, video dhe tingull. Kuruar nga Connie Butler dhe Sheldon Gooch, ajo qëndron e hapur deri më 15 mars 2027.
MoMA PS1 në Long Island City të Nju Jorkut hap sot, më 5 nëntor, ekspozitën e madhe «Hard Art», e cila gjurmon trashëgiminë e abstraksionit te artistët me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara nga viti 1969 deri në ditët e sotme, siç njofton MoMA PS1 në komunikatën e saj të 4 nëntorit. Ekspozita mbledh mbi 90 vepra nga më shumë se 40 artistë dhe do të qëndrojë e hapur deri më 15 mars 2027.
Në sallat e muzeut, pikturat historike të artistëve që u afirmuan në vitet ’70 vendosen përballë praktikave bashkëkohore të orientuara konceptualisht, të cilat përfshijnë skulpturën, videon, tingullin dhe pikturën. Sipas muzeut, ekspozita ndjek trashëgiminë e tri brezave artistësh: nga Frank Bowling, Mark Bradford, Peter Bradley, Barbara Chase-Riboud, Ed Clark, Melvin Edwards, Jennie C. Jones, Joe Overstreet dhe Raymond Saunders, te krijimet e reja dhe të fundit të Aria Dean, Torkwase Dyson, Nikita Gale, Suzanne Jackson, Rindon Johnson, Caroline Kent, Carolyn Lazard, Eric N. Mack, Charisse Pearlina Weston dhe SoiL Thornton.
Në listën e plotë të pjesëmarrësve figurojnë edhe emra si Sam Gilliam, David Hammons, Howardena Pindell, Jack Whitten, Julie Mehretu, Glenn Ligon, Martin Puryear, Adam Pendleton dhe Senga Nengudi. Sipas MoMA PS1, këto biseda mes brezash theksojnë rëndësinë e qëndrueshme dhe urgjencën e abstraksionit në formësimin e imagjinarit politik të sotëm. Vepra në foto është «Circle of Fifths» (1973) e Peter Bradley-t, një nga artistët historikë të ekspozitës.
Ekspozita shoqërohet nga një botim i ilustruar plotësisht, me ese nga Connie Butler, Aria Dean, Jessica Bell Brown, Torkwase Dyson, Rindon Johnson dhe Erich Kessel, si dhe nga një kronologji e ilustruar e ekspozitave të rëndësishme muzeale, e përgatitur nga June Kitahara dhe Sheldon Gooch.
«Hard Art» është kuruar nga Connie Butler, drejtoresha “Agnes Gund” e MoMA PS1, së bashku me kuratorin bashkëpunëtor Sheldon Gooch, ndërsa mbështetja kryesore vjen nga Terra Foundation for American Art.
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