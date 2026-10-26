Çmimi mesatar i benzinës në mandatin e Trump tejkalon atë të Biden, pak para zgjedhjeve të mesmandatit
Sipas të dhënave të AAA, një galon benzinë ka kushtuar mesatarisht 3,472 dollarë që nga rikthimi i Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, kundrejt 3,471 dollarëve mesatarisht në mandatin e Joe Biden — dhe edhe dizeli është më i shtrenjtë.
Amerikanët kanë paguar mesatarisht më shumë për benzinën dhe dizelin në pompa gjatë mandatit të dytë të presidentit Donald Trump sesa nën paraardhësin e tij demokrat, Joe Biden, sipas të dhënave të AAA, siç njofton Reuters.
Çmimi i një galoni benzinë të rregullt ka qenë mesatarisht 3,472 dollarë që kur Trump mori detyrën gati dy vjet më parë, duke e tejkaluar lehtë mesataren prej 3,471 dollarësh për galon të mandatit të Biden, sipas të dhënave të AAA. Rritja e çmimeve të karburanteve është kthyer në një pikë të dhimbshme për Trump, ndërsa afrohen zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit, ku republikanët kërkojnë të mbrojnë shumicat e ngushta në të dyja dhomat e Kongresit.
Edhe çmimi i dizelit, karburanti që vë në lëvizje ekonominë botërore nga bujqësia dhe industria e rëndë deri te transporti detar, e ka tejkaluar mesataren kombëtare të epokës Biden nën Trump: 4,343 dollarë për galon, kundrejt 4,078 dollarëve. Siç raporton Reuters, dizeli në SHBA shënoi rekord historik më 22 shtator, me 6,523 dollarë për galon, ndërsa luftërat në Ukrainë dhe Iran vazhdojnë të trazojnë furnizimet botërore me karburant.
Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment, thekson Reuters.
Presioni i çmimeve po reflektohet edhe në vlerësimin e presidentit. Sipas një sondazhi Reuters/Ipsos të publikuar më 19 tetor, miratimi i Trump ka rënë këtë muaj në nivelin më të ulët rekord, ndërsa amerikanët janë të shqetësuar për çmimet e larta të benzinës. Vetëm 31% e amerikanëve miratojnë punën e tij — një pikë përqindjeje më pak se dy javë më parë dhe niveli më i ulët në të dyja mandatet e tij presidenciale, tregoi sondazhi katërditor. Edhe më i ulët është vlerësimi për menaxhimin e ekonomisë: vetëm 23% e të rriturve në shkallë vendi e miratojnë atë.
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