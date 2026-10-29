CNN, MS NOW dhe Politico zgjerojnë padinë kundër Shtëpisë së Bardhë: na ndalojnë nga grupi i shtypit pavarësisht urdhrit të gjykatës
CNN, MS NOW dhe Politico e zgjeruan të mërkurën padinë që sfidon përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për t’i ndaluar nga Shtëpia e Bardhë, duke thënë se edhe pasi një gjyqtar urdhëroi rivendosjen e aksesit të tyre, ato kanë vazhduar të përballen me hakmarrje për mbulimin e tyre të lajmeve, siç njofton Reuters.
Në ankesën e ndryshuar, tri kompanitë mediatike i kërkuan një gjyqtari federal në Uashington të pengojë Shtëpinë e Bardhë t’i ndalojë nga shërbimi në grupin e shtypit për reporterët në hapësirat e ngushta të Zyrës Ovale dhe të Air Force One.
Gjyqtari i qarkut Timothy Kelly ka lëshuar që nga 24 shtatori urdhra që kërkojnë nga administrata Trump të rivendosë aksesin në Shtëpinë e Bardhë për gazetarët e këtyre mediave.
Kompanitë mediatike thanë se, pavarësisht urdhrave të Kelly-t, administrata ka vazhduar t’i ndalojë nga zona të caktuara, në shkelje të mbrojtjes së fjalës që garanton Amendamenti i Parë i Kushtetutës së SHBA-së.
Shtëpia e Bardhë tha në një deklaratë: “Lajmet e rreme nuk kanë vend të kërkojnë një vend në Zyrën Ovale të Presidentit”.
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