🌤️
Tiranë 9°C · Kryesisht kthjellët 29 Tetor 2026
S&P 500 7,744 ▲0.28%
DOW 52,475 ▲0.19%
NASDAQ 26,550 ▲0.27%
NAFTA 101.86 ▼0.9%
ARI 4,067 ▲0.37%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
₿ CRYPTO
BTC $81,372 ▲ +0.65% ETH $2,361 ▲ +0.51% XRP $1.3264 ▼ -0.22% SOL $102.4800 ▲ +1.23%
S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.86 ▼0.9 % ARI 4,067 ▲0.37 % S&P 500 7,744 ▲0.28 % DOW 52,475 ▲0.19 % NASDAQ 26,550 ▲0.27 % NAFTA 101.86 ▼0.9 % ARI 4,067 ▲0.37 %
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
29 Tet 2026
Breaking
Ndahet nga jeta Italo Zannier, fotografi dhe historiani që i mësoi Italisë ta lexojë fotografinë Gjykata dënon me nga 15 vjet burg dy agjentë të Rusisë për zjarrvënien në hekurudhën e Odesës Trump kërkon që Peltola të tërhiqet nga gara në Alaskë dhe të ndiqet penalisht pas zbulimit për kandidatin me emër të njëjtë CNN, MS NOW dhe Politico zgjerojnë padinë kundër Shtëpisë së Bardhë: na ndalojnë nga grupi i shtypit pavarësisht urdhrit të gjykatës Bozdo përmend të gjitha profesionet e lira që preken nga ndryshimi i taksave
Menu
Amerika

CNN, MS NOW dhe Politico zgjerojnë padinë kundër Shtëpisë së Bardhë: na ndalojnë nga grupi i shtypit pavarësisht urdhrit të gjykatës

· 2 min lexim

CNN, MS NOW dhe Politico e zgjeruan të mërkurën padinë që sfidon përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për t’i ndaluar nga Shtëpia e Bardhë, duke thënë se edhe pasi një gjyqtar urdhëroi rivendosjen e aksesit të tyre, ato kanë vazhduar të përballen me hakmarrje për mbulimin e tyre të lajmeve, siç njofton Reuters.

Në ankesën e ndryshuar, tri kompanitë mediatike i kërkuan një gjyqtari federal në Uashington të pengojë Shtëpinë e Bardhë t’i ndalojë nga shërbimi në grupin e shtypit për reporterët në hapësirat e ngushta të Zyrës Ovale dhe të Air Force One.

Gjyqtari i qarkut Timothy Kelly ka lëshuar që nga 24 shtatori urdhra që kërkojnë nga administrata Trump të rivendosë aksesin në Shtëpinë e Bardhë për gazetarët e këtyre mediave.

Kompanitë mediatike thanë se, pavarësisht urdhrave të Kelly-t, administrata ka vazhduar t’i ndalojë nga zona të caktuara, në shkelje të mbrojtjes së fjalës që garanton Amendamenti i Parë i Kushtetutës së SHBA-së.

Shtëpia e Bardhë tha në një deklaratë: “Lajmet e rreme nuk kanë vend të kërkojnë një vend në Zyrën Ovale të Presidentit”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu