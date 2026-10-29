Trump kërkon që Peltola të tërhiqet nga gara në Alaskë dhe të ndiqet penalisht pas zbulimit për kandidatin me emër të njëjtë
Presidenti Donald Trump kërkoi të mërkurën që kandidatja demokrate për Senatin në Alaskë, Mary Peltola, të tërhiqet nga gara dhe të ndiqet penalisht, pasi u zbulua se aleatët e saj qëndronin pas përpjekjes për të futur në garë një kandidat me të njëjtin emër si kundërshtari i saj republikan, siç njofton New York Post.
“Mary Peltola should resign from the race. I think she should be prosecuted criminally for what she did”, u tha Trump gazetarëve në Joint Base Andrews, përpara nisjes për në Ohio për fushatë. Ai tha se edhe aleatët që rekrutuan Daniel J. Sullivan duhet të përballen me akuza penale.
Sipas New York Times, ndihmësit kryesorë të Peltola-s qëndronin pas rekrutimit. Ajo fillimisht e kishte mohuar përfshirjen, por raporti i së mërkurës zbuloi se ajo ishte “definitely aware” (plotësisht në dijeni) e skemës. “They said they didn’t do it, and they did do it, and they got caught… To me, that’s voter fraud at the highest level”, tha Trump, duke e cilësuar çështjen si mashtrim zgjedhor të nivelit më të lartë.
Daniel J. Sullivan Jr., i quajtur “Decoy Dan”, është mësues në pension që ndan një emër pothuajse identik me senatorin republikan në detyrë Daniel S. “Dan” Sullivan. Departamenti i Drejtësisë po zhvillon një hetim penal “agresiv” për paraqitjen e Daniel J. Sullivan në fletëvotim, me fletëthirrje që priten në ditët në vijim, sipas Fox News; hetimi, i udhëhequr nga Zyra e Prokurorit të SHBA-së në Alaskë, vazhdon prej muajsh dhe mori intensitet të ri pas raportimit.
Elisa Rios, ish-menaxhere e fushatës së Peltola-s, i tha New York Times se votuesit e Alaskës duhet ta dinë të vërtetën, duke shtuar se Peltola nuk ishte drejtpërdrejt e përfshirë në rekrutim, por ishte plotësisht në dijeni. Fushata e Peltola-s i tha New York Post: “The Alaskans for Mary campaign has no involvement with either Sullivan campaign”, duke shtuar se është e përqendruar te ulja e kostove.
Peltola doli e para në zgjedhjet paraprake të hapura në gusht dhe ka një avantazh prej 1,2 pikësh ndaj senatorit Sullivan në mesataren e sondazheve RealClearPolitics, ndërsa fituesi më 3 nëntor përcaktohet me votim të renditur (ranked-choice). Si sfond, Departamenti i Drejtësisë kishte ngritur më parë padi për të ndaluar certifikimin e Peltola-s nëse ajo fiton, sa kohë Daniel J. Sullivan mbetet në fletëvotim.
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