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29 Tet 2026
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Këshilli Rom kërkon një mandat deputeti për romët në Kuvendin e Malit të Zi Warsh: politika nuk luajti asnjë rol në vendimin e Fed-it, jam i nderuar ta udhëheq këtë grup Protestuesit kalojnë natën para Qeverisë për Arlinda Zekajn, paralajmërohet përshkallëzim Si do reflektohet ulja e çmimeve në supermarkete? Eksperti: Taksat e reja riekuilibrojnë shoqërinë, paketa fiskale të mbështesë industrinë Flavio Bolsonaro falenderon Trumpin dhe premton të drejtojë opozitën braziliane nga SHBA
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Amerika

Warsh: politika nuk luajti asnjë rol në vendimin e Fed-it, jam i nderuar ta udhëheq këtë grup

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Kevin Warsh gjatë ceremonisë së betimit si kryetar i Rezervës Federale
Kevin Warsh gjatë ceremonisë së betimit si kryetar i Rezervës Federale, 22 maj 2026. Foto e lirë: Shtëpia e Bardhë / Wikimedia Commons (domain publik).

Kryetari i Rezervës Federale, Kevin Warsh, tha të mërkurën se është “i nderuar” që udhëheq politikëbërësit e bankës qendrore dhe se politika nuk luajti asnjë rol në vendimin e tyre për të mos rritur normën e interesit, siç njofton Reuters, duke hedhur poshtë të paktën tërthorazi pretendimin e presidentit Donald Trump se Bordi i Fed-it është partiak dhe kundër tij.

“Sapo dolëm nga një betejë e fortë familjare” në takimin e fundit të Komitetit Federal të Tregut të Hapur, tha Warsh para gazetarëve, pasi Fed-i mbylli takimin dy-ditor me vendimin për ta lënë normën bazë në gamën 3,75%-4,00%. “Mendoj se morëm vendimin e duhur të politikës për këtë moment, dhe jam i nderuar që jam këtu dhe i nderuar që jam kryetari i këtij grupi”, tha ai.

“Politika nuk luajti asnjë rol në vendim. Sapo kalova dy ditë me kolegët e mi lart. Nuk dëgjova asnjë fjalë për politikën. Nuk dëgjova asnjë referim për politikën, zgjedhjet, atë që ndodh javën e ardhshme.” Warsh tha se ai dhe kolegët do të marrin shumë të dhëna në javët e ardhshme që do t’i vendosin “në pozita më të mira” në dhjetor për të përcaktuar nëse duhet rritur normat, dhe se periudha e ardhshme do të jetë “e pasur me informacione”, por “nuk do të ketë të bëjë fare” me politikën.

Zgjedhjet e 3 nëntorit do të përcaktojnë nëse Partia Republikane e Trump ruan shumicat në Dhomën e Përfaqësuesve dhe Senat; votuesit thonë se shqetësimet për përballueshmërinë, si inflacioni i vazhdueshëm ashtu edhe kostot e larta të huamarrjes, janë kryesoret ndërsa shkojnë drejt votimit. Trump, në të dy mandatet, e ka kritikuar ashpër bankën qendrore se nuk ka bërë ulje të mëdha normash, dhe pas vendimit të shtatorit për rritje normash i quajti kolegët e Warsh “armiqësorë” dhe “partiakë”.

Trump nuk e ka sulmuar vetë Warsh-in, siç bënte rregullisht me paraardhësin Jerome Powell, dhe të mërkurën Sekretari i Thesarit Scott Bessent tha se ai dhe presidenti kanë “besim të madh se kryetari Warsh do ta drejtojë Fed-in drejt kombinimit të duhur të rritjes dhe inflacionit”. Trump u tha gazetarëve të mërkurën se nuk kishte folur me Warsh për vendimin e bankës qendrore.

Guvernatorja e Fed-it Lisa Cook ishte një nga dy kundërshtueset e vendimit të së mërkurës, duke preferuar një rritje tjetër me një çerek pikë përqindjeje; Trump po përpiqet ta shkarkojë Cook prej më shumë se një viti, me një procedim të mundshëm administrativ të Shtëpisë së Bardhë të caktuar për 5 nëntor, dhe i është kërkuar edhe Powell-it të lirojë vendin në Bordin e Guvernatorëve. I pyetur nëse do të përfshihej në procedimet e Shtëpisë së Bardhë kundër Cook, Warsh tha: “jo për aq sa di unë”.

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