Gjykata dënon me nga 15 vjet burg dy agjentë të Rusisë për zjarrvënien në hekurudhën e Odesës
Një gjykatë ukrainase ka dënuar me nga 15 vjet burg dy agjentë të Rusisë, të cilët i vunë zjarrin një kabineti rele të instalimit të sinjalizimit në një linjë hekurudhore me infrastrukturë portuale në rajonin e Odesës, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU), i cili e bëri të ditur lajmin.
Të dy u ndaluan në flagrancë, menjëherë pas krimit, pasi i vunë zjarrin kabinetit rele.
Sipas hetimit, detyrën agjenturore e kreu një banor i Odesës, i dënuar më parë për vjedhje, grabitje dhe mashtrim, të cilin shërbimet speciale ruse e kishin rekrutuar pasi e kontaktuan kur ai kërkonte fitime “të lehta” në biseda tematike në Telegram. Në këmbim të premtimit për para të shpejta, rusët i ngarkuan atij të digjte kabinetin rele të degës lokale të hekurudhës ukrainase Ukrzaliznytsia.
Burri përfshiu në veprimtarinë subversive një të njohur të tij të papunë. Bashkëpunëtorët blenë një përzierje ndezëse, shkuan në objekt në orën gjashtë të mëngjesit dhe i vunë zjarrin kabinetit. SBU thekson se armiku shpresonte që në këtë mënyrë të prishte logjistikën e transportit të mallrave në drejtim të portit detar.
Gjatë kontrolleve në banesën e burrit, oficerët sekuestruan disa telefona celularë me prova të punës së tij për Rusinë.
Gjykata i shpalli të dy fajtorë për diversion të kryer nga një grup personash me marrëveshje paraprake në kushte të ligjit ushtarak, sipas pjesës 2 të nenit 28 dhe pjesës 2 të nenit 113 të Kodit Penal të Ukrainës.
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