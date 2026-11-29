CNN pasqyron protestën në Tiranë: përplasje të dhunshme në Ditën e Pavarësisë, qytetarët përballen me policinë
Protesta e së shtunës në Tiranë, më 28 Nëntor, Ditën e Pavarësisë, u shoqërua me përplasje mes protestuesve dhe policisë, ndërsa jehonë i bëri edhe rrjeti amerikan CNN, siç njofton BalkanWeb.
CNN raporton se protestuesit kundër qeverisë u përleshën me policinë gjatë tubimit në kryeqytetin shqiptar.
Sipas CNN, protesta vjen pas disa javësh demonstratash, të nxitura nga pakënaqësitë për korrupsionin, rritjen e kostos së jetesës dhe kundërshtitë ndaj administratës aktuale qeveritare.
Përplasjet tërhoqën vëmendjen e mediave ndërkombëtare, duke e vendosur Shqipërinë në fokus në një ditë simbolike kombëtare.
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