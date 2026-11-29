Kërkohet stafi mjekësor, gjyqtari i njohur në Superiore tregon menjëherë kartonin e kuq për ish-mbrojtësin e Partizanit. Më pas çdo gjë i rikthehet normalitetit
Një karton i kuq u dha në pjesët e para të Kategorisë së Parë. E pësoi Franci Lala te miqtë, pikërisht në minutën e 45-të të sfidës Oriku-Korabi.
Gjyqtari Kreshnik Cjapi tregoi menjëherë kartonin e kuq ndaj ish-mbrojtësit të Partizanit. Te Korabi ndërkohë protestuan për vendimin në Orikum.
Stafi mjekësor u kërkua menjëherë, më pas lojtari i Orikut e vazhdoi normalisht ndeshjen pa dalë fillimisht nga fusha. Sfida vlen për javën e 13-të.
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