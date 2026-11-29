Ish-klubi i Armando Brojës surprizon Shqipërinë, urim i veçantë në Premier Ligë
Shqipëria feston sot Ditën e Pavarësisë. Klubi i Evertonit në Premier Ligë ka surprizuar duke uruar me një postim. Më parë tek Everton ka luajtur Armando Broja.
Më 28 nëntor 1912, Shqipëria e shpalli pavarësinë nga Perandoria Osmane pikërisht në Vlorë. Dita e sotme është e veçantë, pasi për herë të parë pas vitit 2000 po protestohet pikërisht në Ditën e Pavarësisë.
Në protestën kombëtare kërkohet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Kujtojmë se në vendin tonë po protestohet që nga muaji maj, si asnjëherë tjetër.
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