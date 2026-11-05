Como shënon nëntë gola ndaj Lensit, Napoli pëson humbje të rëndë nga Porto
Como ka dhuruar spektakël në futbollin evropian, duke e mposhtur Lensin me rezultat të pabesueshëm 9:1 në udhëtim. Ndërkohë, Napoli ka pësuar humbje të thellë 4:1 nga Porto, kurse Manchester City ka triumfuar në një ndeshje dramatike ndaj Leipzigut.
Skuadra e Comos, e drejtuar nga Cesc Fabregas, vazhdon të impresionojë me paraqitjet e saj. Këtë herë, italianët realizuan një fitore historike, duke e mposhtur Lensin me rezultat 9:1 në fushën e kundërshtarit.
Douvikas ishte protagonisti kryesor i kësaj përballjeje, duke realizuar het-trik, ndërsa nga një gol për Comon shënuan edhe Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina dhe Papakiolis.
Një tjetër rezultat i rëndë u regjistrua në Portugali, ku Porto e mposhti Napolin me rezultat 4:1. Skuadra italiane përjetoi një mbrëmje të vështirë, ndërsa humbja pritet të shtojë presionin mbi trajnerin Massimiliano Allegri.
Spektakël pati edhe në përballjen mes Leipzigut dhe Manchester Cityt, ku skuadra angleze fitoi 3:2. Fitoren e mysafirëve e vendosi Erling Haaland, me golin e realizuar rreth dhjetë minuta para përfundimit të kohës së rregullt.
Fitore në udhëtim shënoi edhe Arsenali, që mposhti Slavia Pragën me rezultat 2:1.
Me të njëjtin rezultat, Borussia Dortmundi triumfoi ndaj Betisit, ndërsa Club Brugge fitoi 2:1 në udhëtim ndaj PSV-së.
Ndërkohë, Viking regjistroi fitore bindëse 4:1 ndaj Sabahut.