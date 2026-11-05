Votuesit refuzojnë qendrat e të dhënave në mbarë SHBA-në, të paktën 33 nga rreth 40 masat lokale votojnë për kufizime dhe ndalime
Zgjedhjet e mesmandatit e kthyen edhe fatin e qendrave të të dhënave në çështje votimi në mbarë Shtetet e Bashkuara, dhe përgjigjja e votuesve ishte e qartë: jo në komunitetin tonë. Rreth 40 qytete e qyteza votuan masa për kufizimin e ndërtimit të tyre dhe shumica dërrmuese i miratoi kufizimet.
Siç njofton USA Today në përditësimet e saj të mbrëmjes së 4 nëntorit, të paktën 33 nga masat votuan në favor të frenimit të industrisë, duke mbështetur moratoriume, rregulla të reja dhe ndalime të plota, sipas faqes Data Centers on the Ballot që ndjek këto votime; vetëm një qytezë në Dakotën e Veriut votoi kundër kufizimeve. Sondazhet e daljes të NBC News treguan se për 56 për qind të votuesve inteligjenca artificiale dhe qendrat e të dhënave ishin faktor “vendimtar ose kryesor” në votën për Kongresin, ndërsa rreth 76 për qind thanë se do të kundërshtonin ndërtimin e qendrave të reja në komunitetet e tyre.
Sipas Route Fifty, kundërshtarët e qendrave fituan praktikisht në të gjitha votimet, që u mbajtën në 10 shtete. Ohio kishte më shumë iniciativa, me gati 20 qytete e qarqe, dhe në çdo garë fitues dolën kundërshtarët e ndërtimit; humbje për industrinë u regjistruan edhe në Kaliforni, Illinois, Kansas, Maine dhe New Jersey. Në Emporia të Kansasit votuesit miratuan me pak mbi 60 për qind ndalimin e “qendrave të të dhënave me ndikim të lartë”, ndërsa në Alhambra të Kalifornisë votuesit janë në rrugë për t’i ndaluar ato në gjithë qytetin.
I vetmi vend ku qendrat e të dhënave mbizotëruan duket se është Harwood në Dakotën e Veriut, ku 75 për qind e 430 votuesve refuzuan një amendament që do të kërkonte shqyrtim të pavarur dhe seancë publike përpara projekteve të mëdha industriale. “Votuesit në mbarë vendin e kanë refuzuar me forcë shtytjen për qendra të të dhënave të inteligjencës artificiale. Në shtet pas shteti dhe garë pas gare, Big Tech ka dështuar dhe amerikanët e zakonshëm kanë fituar”, tha Mitch Jones, zëvendësdrejtor i organizatës Food & Water Action.
Shqetësimet kryesore të banorëve lidhen me ndikimin e qendrave në ujin dhe faturat e energjisë, si dhe me mungesën e transparencës për mënyrën se si nënshkruhen marrëveshjet mes pushtetit vendor dhe kompanive teknologjike. Analistët vërejnë se kandidatët që mbajtën qëndrim të ashpër ndaj qendrave të të dhënave patën sukses në zgjedhje, ndërsa mbështetësit e tyre dështuan, çka tregon se reagimi kundër zgjerimit të pakontrolluar të infrastrukturës së inteligjencës artificiale është tashmë një forcë reale politike.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.