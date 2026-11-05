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MLS

Sergio Vásquez i LAFC-së fiton Golin e Javës në MLS me roveshatën spektakolare

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Mesfushori ekuadorian i LAFC-së, Sergio Vásquez, ka fituar çmimin AT&T Goli i Javës për Javën e 34-të të MLS-së, siç njofton MLSSoccer.com. Vlerësimi vjen pas votimit të tifozëve, në të cilin goli i tij u shpall më i bukuri i javës.

Vásquez mori 29.9 për qind të votave të tifozëve për një roveshatë të guximshme në humbjen 3-1 të LAFC-së ndaj Minnesota United FC. Edhe pse ekipi i tij u mund, ekzekutimi spektakolar i goditjes mbi kokë e veçoi atë nga golat e tjerë kandidatë.

Në vendin e dytë u rendit Anass Zaroury, mbrojtësi anësor maroken, me 25.4 për qind të votave. Goditja e tij e harkuar në shtyllën e largët ndihmoi Columbus Crew të siguronte fitoren 3-0 ndaj D.C. United.

Vendi i tretë i takoi Ervin Torres, me 23.2 për qind të votave. Mesfushori i dalë nga akademia shënoi me një goditje mahnitëse nga distanca, e cila shërbeu si gol ngushëllimi për Austin FC në humbjen 4-1 në fushën e LA Galaxy.

Në vendin e katërt u rendit Anders Dreyer, me 21.5 për qind të votave. Lojtari i shpallur Newcomer of the Year për vitin 2025 shënoi me një goditje të gjatë mbi portierin, e cila i dha ekipit të tij fitoren 1-0 në fushën e St. Louis CITY SC.

Kështu, renditja përfundimtare e votimit e vendosi Vásquez-in të parin, të ndjekur nga Zaroury, Torres dhe Dreyer, ndërsa roveshata e tij mbeti goli më i votuar i Javës së 34-të.

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