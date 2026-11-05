Teleskopi Swift i NASA-s rihyn në atmosferë mbi Indonezi, konfirmohet fundi i misionit 22-vjeçar
Forca Hapësinore e SHBA-së dhe NASA konfirmuan se observatori Neil Gehrels Swift rihyri në atmosferë të mërkurën në orën 12:39 UTC mbi Sumatrën Veriore, duke mbyllur një mision që ishte projektuar për vetëm dy vjet.
Teleskopi hapësinor Neil Gehrels Swift i NASA-s rihyri në atmosferën e Tokës të mërkurën, më 4 nëntor, në orën 7:39 të mëngjesit EST, që është 12:39 UTC, mbi rajonin e Sumatrës Veriore në Indonezi. Të dhënat e gjurmimit vijnë nga Forca Hapësinore e SHBA-së dhe u konfirmuan më pas nga NASA, siç njofton Spaceflight Now. Rihyrja ra brenda dritares së parashikuar nga Forca Hapësinore atë mëngjes, nga ora 6:42 deri në 8:42 EST, duke i dhënë fund pritjes për rënien e observatorit nga orbita e ulët.
Në përditësimin e pasdites së të mërkurës në blogun e misionit, NASA tha se pritej që pjesa më e madhe e anijes të digjej gjatë rihyrjes, por disa përbërës mund të kenë mbijetuar. Deri tani nuk ka njoftime për pjesë të gjetura në tokë. NASA e kishte vlerësuar rrezikun që ndonjë fragment t’i shkaktonte dëm dikujt në tokë në rreth 1 me 2,100, ndërsa teleskopi peshonte rreth 1.5 ton, ose 3,200 paund.
Swift u lëshua më 20 nëntor 2004 nga Cape Canaveral me raketë Delta 2 dhe ishte projektuar për një mision dyvjeçar. Në gati 22 vjet, ai vëzhgoi mbi 2,000 shpërthime të rrezeve gama dhe studioi mbi 1,400 supernova, ndërsa të dhënat e tij kanë kontribuar në rreth 7,000 punime shkencore, sipas NASA-s. Ai mbante tre instrumente, për rreze gama, rreze X dhe dritë ultravjollcë dhe optike, dhe u riemërua në vitin 2018 në nder të Neil Gehrels, drejtuesit të parë shkencor të misionit, i cili vdiq në vitin 2017.
Swift nuk kishte motor. Aktiviteti i shtuar diellor e fryu atmosferën e sipërme dhe rriti fërkimin, duke përshpejtuar rënien e tij nga orbita. Sipas Scientific American, vëzhgimi i fundit i Swift-it u bë më 20 tetor, nga rreth 275 kilometra lartësi, ose 171 milje, pak javë para rihyrjes së konfirmuar.
NASA kishte provuar ta shpëtonte observatorin përmes një misioni të veçantë. Ajo i pagoi kompanisë Katalyst Space 30 milionë dollarë për anijen robotike LINK, që do ta kapte Swift-in dhe do ta ngrinte më lart. LINK u lëshua më 3 korrik, por humbi kontrollin e orientimit disa javë më vonë, dhe NASA e anuloi kapjen më 19 gusht. Me rihyrjen mbi Indonezi, misioni që zgjati shumë më tepër sesa ishte planifikuar u mbyll përfundimisht.
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