Cooper Flagg lëndohet në shpatull, përplasje mes Mavericks dhe Pacers; pritet për ndeshjen ndaj Miami Heat
Cooper Flagg i Dallas Mavericks pësoi një dëmtim të shpatullës së majtë gjatë ndeshjes ndaj Indiana Pacers të premten dhe konsiderohet i pritshëm për takimin e së hënës me Miami Heat. Ai nuk luajti në ndeshjen e së shtunës kundër San Antonio Spurs pasi u përcaktua se kishte një tërheqje të lehtë në shpatull.
Sipas Bleacher Report, dëmtimi erdhi pas një faulli të fortë nga Aaron Nesmith i Pacers, teksa Flagg po drejtohej drejt koshit në një kundërsulm në fund të pjesës së dytë. Pas rënies së tij, Mavericks Naji Marshall iu drejtua Nesmith dhe u krijua një përplasje pranë linjës së fushës; Marshall dhe Nesmith morën të dy teknike, ndërsa Nesmith u dënua me Flagrant 1 për faullin ndaj Flagg.
Flagg, 19 vjeç, erdhi në NBA si zgjedhja e parë në draftin e 2025, pas një sezoni me konfirmim si lojtari më i mirë në nivel konsensual tek Duke (2024–25). Në debutimin e tij si rookie ai pati një sezon të suksesshëm, me mesatare 21.0 pikë, 6.7 kërcime, 4.5 asistime dhe 1.2 topa të vjedhur për ndeshje.
Pas ndeshjes së së shtunës, Mavericks do të udhëtojnë për në Miami të hënën dhe më pas do të presin Oklahoma City Thunder të mërkurën; Flagg pritet të jetë i disponueshëm për takimin ndaj Heat. Siç raporton Bleacher Report, stafi mjekësor do ta vlerësojë gjendjen e tij para se të përcaktojë minutazhin e tij në ndeshje.
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