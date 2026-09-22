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Mish

Cotoletta alla milanese — fesa klasike e viçit me kore krokante buke

Fesa viçi e hollë, e veshur me vezë e bukë të thërrmuar dhe e skuqur në gjalpë derisa merr ngjyrë ari — klasikja e kuzhinës milaneze që prej shekullit XIX.

· 2 min lexim

Cotoletta alla milanese është një nga pjatat më ikonike të kuzhinës italiane — fesa viçi e holluar lehtë, e kaluar në miell, vezë dhe bukë të thërrmuar, pastaj e skuqur në gjalpë derisa të bëhet krokante dhe me ngjyrë ari. Tradicionalisht shërbehet me feta limoni dhe, sipas dëshirës, me rukola e domate qershi.

PËRBËRËSIT (për 4 porcione)

  • 4 feta viçi (rreth 180 g secila), të prera trash rreth 1,5 cm
  • 2 vezë
  • 150 g bukë e thërrmuar (galetë/pangrattato)
  • 100 g miell
  • 100 g gjalpë e kulluar (ose gjalpë + pak vaj ulliri)
  • Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
  • Feta limoni, për servirje

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Vendosni fetat e mishit mes dy fletësh plastmasi kuzhine dhe rrihini lehtë me çekan mishi derisa të hollohen në rreth 1 cm, pa i grisur.
  2. Kriposini dhe piperosini nga të dyja anët.
  3. Përgatisni tre pjata: një me miell, një me vezët e rrahura me pak kripë, një me bukën e thërrmuar.
  4. Kaloni çdo fetë fillimisht në miell (shk undni tepricën), pastaj në vezë, pastaj në bukë të thërrmuar, duke e shtypur mirë që veshja të ngjitet. Për kore më të trashë, përsëritni kalimin në vezë dhe në bukë të thërrmuar.
  5. Ngrohni gjalpin e kulluar në një tigan të gjerë në zjarr mesatar, derisa të shkumëzojë lehtë.
  6. Skuqini fetat 3–4 minuta nga secila anë, derisa të marrin ngjyrë ari dhe të bëhen krokante; mos e mbingarkoni tiganin.
  7. Kullojini mbi letër kuzhine dhe shërbejini menjëherë me feta limoni.

Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e gatimit: 15 minuta. Porcione: 4.

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