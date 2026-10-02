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Meze

Croquetas spanjolle me proshutë — mezeja klasike krokante e tapas-ve

Një nga mezetë më të dashura të Spanjës: toptha krokantë me zemër kremoze beshameli e copa proshute, të skuqur deri në ngjyrë të artë.

· 3 min lexim

Croquetas janë një nga tapas-et më të famshme të Spanjës — toptha të vegjël me brumë beshameli të trashë, të mbushur me proshutë, peshk ose perime, të kaluar në vezë e bukë të grirë dhe të skuqur deri sa marrin ngjyrë të artë. Siç dokumentohet në Wikipedia, ato lindën si mënyrë e zgjuar për të përdorur mbetjet e mishit të pjekur, por sot janë një nga pjatat më të kërkuara në baret e tapas-ve nga Madridi në Barcelonë. Sekreti i një croquete të mirë është beshameli i trashë dhe i ftohur mirë përpara formimit, si edhe skuqja në vaj shumë të nxehtë që korja të bëhet krokante pa thithur vaj.

Përbërësit (për rreth 25 kroketa):

  • 100 g proshutë serrano (ose proshutë e thatë), e prerë në copa të vogla
  • 60 g gjalpë
  • 60 g miell
  • 500 ml qumësht të plotë, i ngrohtë
  • 1 qepë e vogël, e grirë hollë (sipas dëshirës)
  • Kripë, piper i zi dhe arrëmyshk sipas shijes
  • 2 vezë, të rrahura
  • Bukë e grirë për veshje
  • Vaj për skuqje

Hapat e përgatitjes:

  1. Shkrini gjalpin në një tenxhere në zjarr mesatar; shtoni qepën e grirë dhe kaurdiseni 5 minuta derisa të zbutet.
  2. Shtoni miellin dhe përziejeni 2–3 minuta derisa të marrë pak ngjyrë, pa u djegur.
  3. Hidhni qumështin e ngrohtë pak nga pak, duke e përzier vazhdimisht me tel kuzhine, derisa të formohet një beshamel i trashë që shkëputet nga anët e tenxheres (rreth 10 minuta).
  4. Shtoni proshutën e prerë, kripën, piperin dhe një majë arrëmyshku; përziejeni mirë.
  5. Hidheni masën në një tepsi të sheshtë, mbulojeni me letër transparente që të prekë sipërfaqen (që të mos krijohet kore) dhe lëreni në frigorifer të paktën 4 orë, mundësisht gjithë natën.
  6. Me duar të lyera me vaj, formoni kroketa ovale ose cilindrike.
  7. Kalojini secilën fillimisht në miell, pastaj në vezë të rrahur dhe në fund në bukë të grirë.
  8. Ngrohni vajin në 175–180°C dhe skuqini kroketat në porcione të vogla 2–3 minuta, derisa të marrin ngjyrë të artë. Kullojini në letër kuzhine.
  9. Shërbejini të nxehta, si meze ose tapas.

Koha e përgatitjes: 30 minuta (+ 4 orë ftohje) | Koha e gatimit: 15 minuta | Porcione: rreth 25 kroketa

Këshillë: mos i skuqni shumë kroketa njëherësh — temperatura e vajit bie dhe korja zbutet. Beshameli duhet të jetë vërtet i trashë; nëse është i hollë, kroketat hapen gjatë skuqjes.

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