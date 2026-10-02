Croquetas spanjolle me proshutë — mezeja klasike krokante e tapas-ve
Një nga mezetë më të dashura të Spanjës: toptha krokantë me zemër kremoze beshameli e copa proshute, të skuqur deri në ngjyrë të artë.
Croquetas janë një nga tapas-et më të famshme të Spanjës — toptha të vegjël me brumë beshameli të trashë, të mbushur me proshutë, peshk ose perime, të kaluar në vezë e bukë të grirë dhe të skuqur deri sa marrin ngjyrë të artë. Siç dokumentohet në Wikipedia, ato lindën si mënyrë e zgjuar për të përdorur mbetjet e mishit të pjekur, por sot janë një nga pjatat më të kërkuara në baret e tapas-ve nga Madridi në Barcelonë. Sekreti i një croquete të mirë është beshameli i trashë dhe i ftohur mirë përpara formimit, si edhe skuqja në vaj shumë të nxehtë që korja të bëhet krokante pa thithur vaj.
Përbërësit (për rreth 25 kroketa):
- 100 g proshutë serrano (ose proshutë e thatë), e prerë në copa të vogla
- 60 g gjalpë
- 60 g miell
- 500 ml qumësht të plotë, i ngrohtë
- 1 qepë e vogël, e grirë hollë (sipas dëshirës)
- Kripë, piper i zi dhe arrëmyshk sipas shijes
- 2 vezë, të rrahura
- Bukë e grirë për veshje
- Vaj për skuqje
Hapat e përgatitjes:
- Shkrini gjalpin në një tenxhere në zjarr mesatar; shtoni qepën e grirë dhe kaurdiseni 5 minuta derisa të zbutet.
- Shtoni miellin dhe përziejeni 2–3 minuta derisa të marrë pak ngjyrë, pa u djegur.
- Hidhni qumështin e ngrohtë pak nga pak, duke e përzier vazhdimisht me tel kuzhine, derisa të formohet një beshamel i trashë që shkëputet nga anët e tenxheres (rreth 10 minuta).
- Shtoni proshutën e prerë, kripën, piperin dhe një majë arrëmyshku; përziejeni mirë.
- Hidheni masën në një tepsi të sheshtë, mbulojeni me letër transparente që të prekë sipërfaqen (që të mos krijohet kore) dhe lëreni në frigorifer të paktën 4 orë, mundësisht gjithë natën.
- Me duar të lyera me vaj, formoni kroketa ovale ose cilindrike.
- Kalojini secilën fillimisht në miell, pastaj në vezë të rrahur dhe në fund në bukë të grirë.
- Ngrohni vajin në 175–180°C dhe skuqini kroketat në porcione të vogla 2–3 minuta, derisa të marrin ngjyrë të artë. Kullojini në letër kuzhine.
- Shërbejini të nxehta, si meze ose tapas.
Koha e përgatitjes: 30 minuta (+ 4 orë ftohje) | Koha e gatimit: 15 minuta | Porcione: rreth 25 kroketa
Këshillë: mos i skuqni shumë kroketa njëherësh — temperatura e vajit bie dhe korja zbutet. Beshameli duhet të jetë vërtet i trashë; nëse është i hollë, kroketat hapen gjatë skuqjes.
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