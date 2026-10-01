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Meze

Tirokafteri greke — salca pikante e djathit feta me speca të pjekur

Kremi i shijshëm grek me djathë feta, speca të pjekur dhe vaj ulliri — mezeja pikante që nuk mungon kurrë në tavolinat e ishujve grekë.

· 2 min lexim

Përbërësit:

  • 400 g djathë feta (preferohet në ujë të kripur, jo e thërrmuar nga paketa)
  • 2 speca të kuq (ose 1 spec i kuq + 1 spec djegës, sipas shijes)
  • 60 ml vaj ulliri ekstra i virgjër
  • 2 lugë gjelle kos natyral grek (opsionale, për më shumë kremozitet)
  • 1 thelëp hudhre, e shtypur
  • 1 lugë gjelle uthull vere të kuqe (ose lëng limoni)
  • 1/2 lugë çaji spec djegës i thatë i bluar (sipas shijes)
  • Kripë — sipas shijes (kujdes: feta është vetë e kripur)

Hapat e përgatitjes:

  1. Piq specat: vendos specat në furrë të nxehur në 220°C (ose mbi flakë të drejtpërdrejtë) derisa lëkura të nxihet dhe të fryhet, rreth 15–20 minuta. Vendosi në një enë, mbuloje me peshqir dhe lëri 10 minuta — lëkura do të lirohet lehtë.
  2. Qëro specat nga lëkura, hiqi farat (lë disa fara të specit djegës nëse e do më pikante) dhe priti në copa të mëdha.
  3. Në një procesor kuzhine vendos fetan e thërrmuar, specat e pjekur, hudhrën, vajin e ullirit, uthullën dhe specin djegës të bluar. Përzieji derisa të bëhen një krem i butë dhe homogjen, duke e ndalur një-dy herë për të pastruar muret e enës.
  4. Shijo dhe rregullo erëzat: shto kripë vetëm nëse duhet, sepse feta zakonisht është mjaft e kripur.
  5. Nëse kremi është shumë i trashë, shto pak kos, qumësht ose vaj ulliri, nga një lugë gjelle çdo herë, dhe përzieje sërish deri në konsistencën e dëshiruar.
  6. Vendose salcën në një pjatë shërbimi, spërkate me pak vaj ulliri dhe spec djegës të bluar sipër.
  7. Shërbeje me bukë pite të ngrohtë, krakerë ose perime të freskëta.

Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta (përfshirë pjekjen e specave) | Porcionet: 6 persona si meze

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