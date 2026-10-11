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Film

«Crystal Lake», seriali prequel i «Friday the 13th», zbulon trailer-in: Linda Cardellini si Pamela Voorhees, në Peacock më 15 tetor

Seriali prequel i «Friday the 13th», «Crystal Lake», ka zbuluar trailer-in e parë dhe datën e debutimit: 15 tetor 2026 në platformën Peacock. Linda Cardellini luan Pamela Voorhees-in, nënën e Jason-it, në prodhimin e A24-së.

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Linda Cardellini onstage at a Dr. God show.

Trailer-i i parë i serialit horror «Crystal Lake», prequel i franshizës së njohur «Friday the 13th», është zbuluar së bashku me datën e debutimit: 15 tetor 2026 në platformën Peacock, siç njofton Entertainment Vine.

Në qendër të historisë është Pamela Voorhees, e luajtur nga Linda Cardellini — një nënë beqare që ende mban zi për djalin e saj Jason, i cili u mbyt tragjikisht në liqenin e qytetit pothuajse një vit më parë. Kur dy të huaj shfaqen në derën e saj duke gërmuar në të kaluarën, një zinxhir ngjarjesh të çuditshme e vë qytetin në dyshim se kush është në të vërtetë Pam Voorhees.

Krijues i serialit është Brad Kane, me historinë të shkruar bashkë me Bryan Fuller, ndërsa regjia është ndarë mes Michael Lennox, Celine Held, Logan George dhe Quyen Tran. Në kast përfshihen William Catlett (Levon Brooks), Devin Kessler (Briana Brooks), Cameron Scoggins (Dorf), Gwendolyn Sundstrom (Grace Snell) dhe Callum Vinson në rolin e Jason-it të vogël.

«Crystal Lake» prodhohet nga A24, me muzikë nga Giosuè Greco dhe kinematografi nga Daniel James McCabe.

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