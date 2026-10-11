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Ekspozita

«Metamorphoses: Power. Violence. Gender» hapet në Kadriorg: Talini ngre ekspozitë mbi mitet e Ovid-it

Ekspozita e re e Muzeut të Artit të Estonisë, e hapur më 10 tetor në pallatin barok të Kadriorg-ut, sjell vepra nga muzetë e Estonisë, Çekisë, Francës dhe Suedisë dhe botime të rralla historike të «Metamorfozave»; pika e nisjes është piktura e tavanit «Diana dhe Akteoni» (1725–1727).

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Në Muzeun e Artit Kadriorg në Talin u hap më 10 tetor ekspozita «Metamorphoses: Power. Violence. Gender», e cila zbulon lidhjet mes botës së «Metamorfozave» të Ovid-it dhe kulturës evropiane, siç njofton Muzeu i Artit të Estonisë. Ekspozita përbëhet nga një përzgjedhje veprash të bazuara në mitet e njohura të Ovid-it, të huazuara nga koleksionet e muzeve të Estonisë, Çekisë, Francës dhe Suedisë, si dhe nga botime historike të rralla të «Metamorfozave» nga bibliotekat.

Pika e nisjes së ekspozitës është piktura e tavanit të sallës kryesore të pallatit Kadriorg, «Diana dhe Akteoni» (1725–1727), e cila përshkruan njërin nga mitet më të njohura të Ovid-it. Koleksioni i miteve të poetit antik romak quhet shpesh «bibla e artistëve», sepse historitë e lojërave të pushtetit, intrigave të dashurisë dhe transformimeve fizike të perëndive kanë frymëzuar artistët gjatë shekujve.

Ekspozita, e përgatitur me bashkëpunim ndërkombëtar, heton mënyrën si është interpretuar vepra dhe figura e Ovid-it në artin dhe letërsinë evropiane të shekujve XVII dhe XVIII — një periudhë kur antikiteti klasik shërbente si gjuha e përbashkët vizuale e elitave evropiane, nga pallatet mbretërore te gravurat e shtypura në libra.

Muzeu i Artit Kadriorg është i vetmi muze në Estoni kushtuar artit të hershëm evropian dhe rus dhe ndodhet në pallatin barok të ndërtuar si rezidencë verore e carit rus Pjetër i Madh — një kontekst i përshtatshëm për një ekspozitë që flet për pushtetin, dhunën dhe gjininë përmes miteve të lashtësisë.

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