Dalin në ankand 300 objekte personale të Brigitte Bardot
PARIS, 21 shtator /ATSH–ANSA/ – Rreth 300 objekte personale të aktores dhe ikonës franceze Brigitte Bardot janë nxjerrë në ankand në shtëpinë e ankandeve Drouot, në qendër të Parisit.
Objektet vijnë nga dy rezidencat e Bardot në Saint-Tropez dhe nga apartamenti i saj në Paris.
Disa prej ambienteve të banesave janë rikrijuar edhe në hapësirën e ekspozitës.
Të ardhurat nga shitja do t’i dhurohen fondacionit të saj bamirës për mbrojtjen e kafshëve.
Në mesin e objekteve të ankandit janë mobilie, veshje, statuja me motive fetare, enë kuzhine, tenxhere Le Creuset, çakmakë, bizhuteri dhe kitara klasike.
Në shitje do të jenë edhe biçikleta Peugeot e Bardot dhe dy palë balerina prej lëkure të markës Repetto.
Në ankand do të dalë gjithashtu parfumi i saj Guerlain.
Koleksioni përfshin edhe një numër të madh portretesh të aktores, disa prej tyre me karakter erotik.
Sipas sekretarit të saj prej shumë vitesh, Frank Guillou, këto portrete ishin kryesisht dhurata nga artistë që Bardot i njihte ose vepra që kishin një domethënie të veçantë për të.
Shumica e loteve kanë një çmim fillestar nën 100 euro, por pritet që ofertat gjatë ankandit të rrisin ndjeshëm vlerën e tyre.
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