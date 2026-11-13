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Kosova

Sekuestrohen gjashtë ekskavatorë për eksploatim ilegal të zhavorit në Drinin e Bardhë

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Sekuestrohen gjashtë ekskavatorë për eksploatim ilegal të zhavorit në Drinin e Bardhë

Inspektorati i Mjedisit ka zhvilluar të enjten një aksion përgjatë zonës së lumit Drini i Bardhë, ku ka evidentuar operatorë ekonomikë që dyshohet se po kryenin eksploatim të kundërligjshëm të zhavorit.

Gjatë aksionit janë sekuestruar gjashtë ekskavatorë në komunat e Prizrenit, Pejës dhe Rahovecit.

Ministrja e Mjedisit, Fitore Pacolli, ka bërë të ditur se aksioni është realizuar në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ndërsa në të gjitha mjetet janë vendosur shiritat zyrtarë për ndalimin e punimeve.

Përmes një postimi, Pacolli ka theksuar se institucionet do të ndërmarrin masa ndaj çdo veprimtarie që dëmton pasuritë natyrore.

“Lumenjtë tanë nuk janë pronë e askujt për t’i shfrytëzuar kundërligjshëm. Çdo shkelje do të trajtohet me seriozitet dhe çdo veprim që dëmton pasuritë tona natyrore do të përballet me ligjin”, ka shkruar ajo.

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