Del trailer-i kryesor i «The Apothecary Diaries: The Late Lady’s Treasure»: Kenshi Yonezu këndon këngën teme «Haru ga Tomori», premiera më 11 dhjetor
Filmi i parë kinematografik i franshizës së njohur anime sjell një mister krejt origjinal nga krijuesja Natsu Hyuga: Maomao dhe Jinshi udhëtojnë në jug për të kthyer eshtrat e një konkubine të vdekur para pesë vjetësh, të cilat çuditërisht duken ende si të gjalla.
Franshiza e njohur anime «The Apothecary Diaries» ka publikuar trailer-in kryesor dhe vizualin e ri të filmit të saj të parë kinematografik, «The Late Lady’s Treasure», së bashku me njoftimin se kënga teme do të jetë «Haru ga Tomori» e Kenshi Yonezu-s, siç njofton Anime Corner. Materialet e reja u zbuluan më 22 tetor dhe japin pamjen më të plotë deri tani të misterit që do të mbërrijë në kinematë japoneze më 11 dhjetor 2026.
Historia është krejtësisht origjinale dhe e shkruar nga vetë krijuesja e serisë, Natsu Hyuga. Sipas sinopsit zyrtar, perandori i jep Jinshi-t urdhrin të përmbushë dëshirën e fundit të konkubinës Ruoqing, e vdekur në pallatin e pasmë pesë vjet më parë: t’ia kthejë eshtrat në atdheun e saj. Por kur Jinshi i shqyrton, zbulon se trupi është ruajtur në gjendje të paprekur, sikur ajo të ishte ende gjallë. Për të zbardhur misterin, ai merr me vete Maomao-n në një udhëtim drejt Binan-shu-së, provincës jugore që sundohet nga klani Bi.
Atje, në një qytet të zhurmshëm mbi ujë, tensionet janë të larta: piratët po kërkojnë me ngulm thesarin që udhëheqësi i tyre i ndjerë kishte fshehur dikur, ndërsa Maomao njihet me bimë dhe ilaçe që nuk i ka parë kurrë më parë. Parandjenja e Jinshi-t realizohet kur në ditën e varrimit të konkubinës ndodh një incident i madh, që vë në lëvizje një zinxhir ngjarjesh që askush nuk e kishte parashikuar — dhe në qendër të tyre qëndron djali i vogël i klanit Bi, Mu Qing.
Filmin e drejton Norihiro Naganuma, me skenar të Yuko Kakihara-s dhe animacion të TOHO animation STUDIO, ndërsa zërat kryesorë rikthehen: Aoi Yuki si Maomao dhe Takeo Otsuka si Jinshi, me Mariya Ise-n si Mu Qing, Miyuki Sawashiro-n si Ruoqing dhe Ai Mikami-n si Yinshan. Siç raporton Siliconera, trailer-i i ri jep edhe dëgjimin e parë të këngës së Yonezu-s, i cili vetëm pak kohë më parë kishte kënduar edhe këngën teme të filmit «Chainsaw Man».
Sipas Anime Corner, u njoftua gjithashtu se Hyuga do të botojë një version roman të historisë së filmit, me elemente që nuk kanë mundur të përfshihen në ekran. Jashtë Japonisë, filmin do ta shpërndajnë Crunchyroll dhe Sony Pictures Entertainment në Amerikën e Veriut dhe në tregjet e tjera ndërkombëtare — me përjashtim të Azisë, por me Indinë të përfshirë — ndërsa datat ndërkombëtare nuk janë shpallur ende. Franshiza po kalon ndërkohë një moment të fortë: sezoni i tretë i serialit televiziv nisi në tetor, me pjesën e dytë të planifikuar për në prill 2027.
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