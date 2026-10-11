Delegacionet e Kuvendit vendosin lule në Shkup, Prilep dhe Kumanovë me rastin e 11 Tetorit
Me rastin e 85-vjetorit të Ditës së Kryengritjes Popullore, delegacione të Kuvendit vendosin sot lule në përmendorët në Shkup, Prilep dhe Kumanovë.
Me rastin e festës shtetërore të 11 Tetorit – Ditës së Kryengritjes Popullore, delegacione të Kuvendit do të vendosin sot lule në përmendorët e luftës në Shkup, Prilep dhe Kumanovë, siç njofton Бизнис Вести.
Në Shkup, ceremonia do të mbahet në orën 10:00 në varrezat partizane në Butel, ku përfaqësuesit e legjislativit do të nderojnë kujtimin e të rënëve për liri.
Po në orën 10:00, në Prilep lule do të vendosen në Mogilën e të Pamposhturve, si dhe para monumenteve të Metodija Andonov-Çentos dhe Kuzman Josifovski-Pitus, dy prej figurave të shquara të luftës nacionalçlirimtare.
Ndërkohë në Kumanovë, homazhet për luftëtarët e rënë do të bëhen te Spomen-kosturnica, memoriali kockor i qytetit, ku prehen eshtrat e dëshmorëve.
Me këto ceremoni shënohet 11 Tetori, dita kur në vitin 1941 nisi kryengritja popullore në Maqedoni kundër okupimit fashist. Sivjet mbushen 85 vjet nga ajo datë historike, e cila festohet si festë shtetërore.
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