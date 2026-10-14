Delegacioni i BE-së reagon për protestën e studentëve: Të shmanget përshkallëzimi i tensioneve
Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka reaguar lidhur me protestën e studentëve, e cila po zhvillohet për të dytën ditë radhazi përpara Ministrisë së Arsimit në Tiranë, këtë të mërkurë, 14 tetor. Përmes një deklarate zyrtare, BE-ja ka shprehur shqetësimin për përshkallëzimin e situatës dhe incidentet e dhunshme të raportuara gjatë tubimit.
Në reagimin e tij, delegacioni nënvizon rëndësinë e garantimit të së drejtës për protestë dhe lirisë së shprehjes, duke theksuar se këto parime themelore duhet të respektohen dhe të ushtrohen në mënyrë paqësore.
Një vëmendje e veçantë i kushtohet edhe pretendimeve për përdorim të tepruar të forcës nga ana e policisë ndaj protestuesve dhe gazetarëve. Sipas BE-së, ndërhyrjet policore duhet të jenë në përpjesëtim me situatën dhe të mos cenojnë të drejtat themelore të qytetarëve. Gjithashtu, delegacioni kërkon që rastet e dyshuara të trajtohen me përparësi dhe të hetohen.
“Ne shprehim shqetësim në lidhje me përshkallëzimin e dhunshëm të protestës në Tiranë. Liria e tubimit dhe e shprehjes janë të drejta themelore dhe vlera thelbësore evropiane. Ato duhet të respektohen dhe të ushtrohen në mënyrë paqësore. Ne jemi në dijeni të pretendimeve për përdorim të tepruar të dhunës nga policia ndaj protestuesve dhe gazetarëve.“
Në përfundim të deklaratës, BE-ja u bën thirrje të gjitha palëve të përfshira që të kontribuojnë në uljen e tensioneve dhe të shmangin përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës.
“Presim që veprimet e policisë të jenë proporcionale dhe të respektojnë të drejtat themelore, siç edhe presim që këto raste të hetohen me përparësi. Inkurajojmë të gjitha palët të ulin tensionet. Dialogu konstruktiv ndërmjet të gjithë aktorëve të përfshirë është e vetmja rrugë përpara”, shkruhet në reagim.
Delegacioni thekson se dialogu konstruktiv mes aktorëve të përfshirë mbetet rruga e vetme për të ecur përpara dhe për të gjetur zgjidhje përmes komunikimit.
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