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Denveri fiton në Phoenix 127:120 në hapjen e Kupës së NBA-së, Jokiç shënon dabll-dabëll

Xhamal Marej me 39 pikë dhe Kristian Braun me rekord karriere prej 31 pikësh udhëhoqën Nagetsat, ndërsa Nikola Jokiç shtoi 18 pikë, 10 asistime dhe 7 kërcime

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Nikola Jokiçi me fanellën e Denver Nuggets
Nikola Jokiçi me fanellën e Denver Nuggets. Foto: All-Pro Reels / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Denver Nagetsat e nisën me fitore fushatën në Kupën e NBA-së, duke mposhtur në transfertë Phoenix Sunsat me rezultat 127:120. Siç njofton Eurohoops, ndeshja në Mortgage Matchup Center u vendos nga dyshja Xhamal Marej – Kristian Braun, ndërsa qendra serbe Nikola Jokiç luajti rolin e organizatorit të lojës së ekipit nga Kolorado.

Marej ishte shënuesi më i mirë i ndeshjes me 39 pikë, ndërsa Braun e mbylli me 31 pikë, rekord i karrierës së tij në NBA. Jokiç shënoi 18 pikë, me saktësi të lartë nga loja (8 nga 13 gjuajtje), dhe shtoi 10 asistime, 7 kërcime dhe 3 topa të vjedhur, duke regjistruar një tjetër dabll-dabëll, raporton Eurohoops.

Te Phoenixi më efikasë ishin Majls Brixhis me 24 pikë dhe Devin Buker me 20, por vendasit nuk arritën ta përmbysnin rezultatin në pjesën e dytë, kur Denveri e ndërtoi epërsinë vendimtare. Sipas të dhënave të ndeshjes, Denveri e fitoi çerekun e dytë 39:30 dhe e ruajti avantazhin deri në fund.

Me këtë fitore, Denveri çon bilancin e sezonit në 3 fitore dhe 2 humbje, ndërsa në grupin e Kupës e nis me 1–0. Phoenixi mbetet me vetëm një fitore në katër ndeshje të luajtura.

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