Denveri fiton në Phoenix 127:120 në hapjen e Kupës së NBA-së, Jokiç shënon dabll-dabëll
Xhamal Marej me 39 pikë dhe Kristian Braun me rekord karriere prej 31 pikësh udhëhoqën Nagetsat, ndërsa Nikola Jokiç shtoi 18 pikë, 10 asistime dhe 7 kërcime
Denver Nagetsat e nisën me fitore fushatën në Kupën e NBA-së, duke mposhtur në transfertë Phoenix Sunsat me rezultat 127:120. Siç njofton Eurohoops, ndeshja në Mortgage Matchup Center u vendos nga dyshja Xhamal Marej – Kristian Braun, ndërsa qendra serbe Nikola Jokiç luajti rolin e organizatorit të lojës së ekipit nga Kolorado.
Marej ishte shënuesi më i mirë i ndeshjes me 39 pikë, ndërsa Braun e mbylli me 31 pikë, rekord i karrierës së tij në NBA. Jokiç shënoi 18 pikë, me saktësi të lartë nga loja (8 nga 13 gjuajtje), dhe shtoi 10 asistime, 7 kërcime dhe 3 topa të vjedhur, duke regjistruar një tjetër dabll-dabëll, raporton Eurohoops.
Te Phoenixi më efikasë ishin Majls Brixhis me 24 pikë dhe Devin Buker me 20, por vendasit nuk arritën ta përmbysnin rezultatin në pjesën e dytë, kur Denveri e ndërtoi epërsinë vendimtare. Sipas të dhënave të ndeshjes, Denveri e fitoi çerekun e dytë 39:30 dhe e ruajti avantazhin deri në fund.
Me këtë fitore, Denveri çon bilancin e sezonit në 3 fitore dhe 2 humbje, ndërsa në grupin e Kupës e nis me 1–0. Phoenixi mbetet me vetëm një fitore në katër ndeshje të luajtura.
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