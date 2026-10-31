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Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni saudit rrëzon një dron të Huthi-ve në rajonin e Riadit

Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Malki, tha se mbrojtja ajrore saudite interceptoi dhe shkatërroi dronin armiqësor, disa orë pasi dy dronë të tjerë u rrëzuan mbi Rajonin Lindor dhe rajonin jugor të mbretërisë.

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Bateri raketore Patriot në Arabinë Saudite — mbrojtja ajrore saudite thotë se kapi raketën balistike dhe dronët e Huthi-t. Foto arkivi.

Mbrojtja ajrore e Arabisë Saudite interceptoi dhe shkatërroi një dron armiqësor në rajonin e Riadit, njoftoi koalicioni i udhëhequr nga sauditët që lufton në Jemen, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të luftës. Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Malki, e bëri njoftimin në platformën X.

Sipas al-Malki-t, rrëzimi i dronit mbi rajonin e kryeqytetit vjen disa orë pasi mbrojtja ajrore saudite kishte rrëzuar dy dronë të tjerë, njërin mbi Rajonin Lindor të pasur me naftë dhe tjetrin mbi rajonin jugor të mbretërisë. Droni mbi Rajonin Lindor ishte raportuar më herët gjatë ditës nga vetë koalicioni.

Huthi-t e Jemenit, të mbështetur nga Irani, kanë intensifikuar javët e fundit sulmet me raketa dhe dronë ndaj Arabisë Saudite, duke shënjestruar infrastrukturën energjetike dhe zonat pranë kryeqytetit, ndërsa lufta SHBA–Iran dhe përplasjet në Jemen vazhdojnë pa një marrëveshje paqeje në horizont.

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